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Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var?

Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var?
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Hizbullah, İsrail'in 7 farklı bölgesine Katyuşa füzesi ile saldırı düzenledi. İsrail devlet televizyonu da sınır bölgesine 150 roket atıldığını söyledi. İlk incelemelere göre saldırılarda yaralanan veya ölen olmadığı bildirildi. Peki, Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var?

Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasıyla düzenlenen saldırıların ardından Hizbullah, İsrail'e Katyuşa roket ile saldırdı. Hizbullah'ın 7 ayrı saldırı düzenlediği belirtilirken, sınır bölgesine 150 roket atıldığı bildirildi. Katyuşa Füzesi nedir, menzili ne kadardır, hangi ülkelerde var?

KATYUŞA FÜZESİ NEDİR, MENZİLİ NE KADARDIR?

Katyuşa (Rusça: ??????), Sovyet yapımı bir çoknamlulu roketatardır. II. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği tarafından kullanılan bir silahtır. Uzunca bir dönem savaşın en büyük sırlarından biri olmuştur. Bu silahın düşman eline geçmesinden korkan Sovyetler ancak gizli servis ajanlarının kullanmasına izin veriyorlardı. Katyuşa (Katerina -> Katya -> Katyuşa) adı ünlü Rus savaş türküsü Katyuşa'dan geliyordu. Alman askerleri ona atılırken çıkardığı, ıslığa benzer ses yüzünden Stalinsorgel (Stalin'in orgu) adını vermişlerdi. Katyuşa'lar kamyonların (Studebaker US6s, ZIS-6), tankların, traktörlerin veya uçakların üzerine monte edilebiliyorlardı. Katyuşa'lar Sovyetler tarafından düşman üzerinde korku ve şok oluşturmak için toplu halde kullanılmışlardır. İsabetsiz atışlarına rağmen toplu piyade hedeflerine karşı çok etkili olmuşlardır. Lübnan'da Hizbullah saldırılarında da kullanılmıştır. ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından yapılan analizde, 2016 yılında Kilis'e atılan roketlerin Katyuşa olduğu belirtilmiştir.

Tasarım özellikleri

Katyuşa'lar Almanların Nebelwerfer adlı roket havanına karşı geliştirilmiştir. Aslında tasarımı çok basittir roketleri atmak için ray şeklinde çubuklar ve onları aşağı yukarı oynatmaya yarayan basit bir mekanizma üstüne kuruludur.

Katyuşalar anti-piyade silahı olarak tasarlanmışlardır. Alman askerleri üzerinde bu kadar korku oluşturan başka bir silah yoktur. Aynı zamanda tanklara karşı da etkili bir şekilde kullanılmıştır. İsabet ettiğinde çoğu Alman tankını delebilecek güce sahipti.

Katyuşaların ZIS-6 üstüne monte edilmiş modeli BM-13'ler en çok üretilen Katyuşa çeşitlemesidir.

Maksimum menzili 20 kilometredir, BM-13 modelinin hedefte etki alanı yaklaşık 400,000 m²'dir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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