YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 13. Eylül yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 75. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Yaşanan zor günler Seyran ve Ferit'i hayatın farklı yerlerine savurur. Sinan sayesinde daha mutlu olduğunu hisseden Seyran, herkesi şaşırtacak bir adım atarak ona evlilik teklif eder. Suna, kardeşine bu kararın büyüklüğünü anlatmaya çalışsa da Seyran kararından emindir. Ferit ise hayatına Diyar'ın girmesiyle geçmişinden biraz olsun uzaklaşmıştır. Ancak Seyran'ın hayatındaki gelişmelerin haberini almak onun için kolay olmaz. Orhan'ın hayatında yaşanan gelişme ise herkes için sürpriz olur. Beklenmedik bir tesadüf Seyran ve Sinan arasında gerginlik yaratır. Ferit görmeye katlanamayacağı bir manzaraya tanık olurken, kendini bir anda Seyran ile karşı karşıya bulur.

YALI ÇAPKINI 75. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 66. bölümün sonrasında seyirciler 75. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 75. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.