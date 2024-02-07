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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 yendi

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda RAMS Başakşehir, sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

23. dakikada sağ taraftan Abeid'in ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte Emirhan İlkhan bekletmeden kale önüne pasını aktardı. Keny'nin altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Hatayspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topla buluşan Emirhan İlkhan, ceza sahasına kadar ilerledi. Emirhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Bekaj meşin yuvarlağı çeldi.

43. dakikada Aleksic, Boudjemaa'dan kaptığı topla ceza sahası içine pasını aktardı. Abeid'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Murat Temel

Başakşehir: Deniz Dilmen, Kemen, Opoku, Ba, Lima, Abeid, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Aleksic, Emirhan İlkhan, Keny

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Ergün, Duarte, Piatek, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Figueiredo, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş, Josef de Souza

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel, Boudjemaa, Massanga, Fernandes, Hodzic, Rivas, Dadashov

Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Strandberg, Ghoulam, Dele-Bashiru, Cengiz Demir, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Keny (dk. 23) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Recep Burak Yılmaz (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emirhan İlkhan Türkiye Kupası Başakşehir Hatayspor Futbol Spor Güncel Haberler

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