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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Erbaaspor'u 3-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Konyaspor, sahasında Erbaaspor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Konyaspor'un gollerini Robert Muric, Emrehan Gedikli ve Lokuke Prip attı.