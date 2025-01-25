Yusuf Akçiçek'in kariyerindeki bomba Galatasaray detayı ortaya çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Lyon ile karşılaştı. Golsüz biten mücadeleye Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek damga vurdu. 18 yaşındaki Yusuf'u 2019 yazında Fenerbahçe'ye kazandıran dönemin scout şefi, Serhat Pekmezci, genç futbolcunun kariyerindeki Galatasaray detayını anlattı.

"OYUNCULARI KULÜPLERİNDEN KOPARTAN BİZ ZİHNİYETİMİZ OLMADI"

HT Spor'a Yusuf Akçiçek hakkında konuşan Serhat Pekmezci'nin açıklamaları şu şekilde;

"Yusuf'un futbol okullarından sonraki ilk filiz lisansı Galatasaray'dan çıkıyor. Fenerbahçe ne kadar büyük bir camiaysa Galatasaray da o kadar büyük bir camia. Biz hiçbir zaman Altınordu'da da dahil olmak üzere beğensek de beğenmesek de oyuncuları bulundukları kulüpten kopartan bir zihniyetimiz olmadı. Süreçte antrenörlerin beğeni tercihleri değişiyor performans bekliyorlar bazı yaşlarda özellikle 12-13-14 yaşlarında potansiyellerinin önemli olması gereken dönemde bazı antrenörler performans bekliyor ki o dönemde çocukların boy uzamaları, hormonlarının değişimleri, ergenlik vb. şeyler gibi durumlardan bazen performansları dalgalı hale gelebiliyor o yüzden biz almak istesek de istemesek de hemen hemen bütün oyuncuların takımlarını takip ediyoruz ve bir data oluşturuyoruz. Olur da bir gün bu kadar kıymetli, yetenekli çocuklar kulüplerinden gönderilmek istenirse ya da ayrılmak isterlerse bilgimiz olsun diye.

"TANIMADIĞIM BİRİNDEN TELEFON GELDİ: HOCAM BİZ GALATASARAY'DAN AYRILDIK"

Yusuf Akçiçek benim 11 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Gerek turnuvalarda gerekse yerel liglerde Altınordu'da çalıştığım dönemden tanıyordum o zamandan beri bildiğim bir oyuncuydu ama Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç temasım olmadı. Hatta ailesinin numarası bile yoktu bende. O süreçte yeni başlamıştım ben de Fenerbahçe'ye 2019'un başında. Bir telefon geldi bilmediğim, tanımadığım bir numaradan... Kendisinin Yusuf'un bir yakını olduğunu, beni Altınordu'dan tanıdığını, bildiğini aktardı. Ben de Yusuf'u ben çok beğeniyorum, önünün çok açık olduğunu düşünüyorum ve Galatasaray'ın Türk futboluna hediye edeceği bir yıldız olarak görüyorum dedim. O da hocam biz Galatasaray'dan ayrıldık dedi. Ben Altınordu'da olsaydım muhtemelen Altınordu'ya gelirdi. Benim o çocuğun kıymetini bilebilecek bir ortama sokabileceğime dair inançlarını belirttiler. Ben de tabi atlayın gelin demedim çünkü Galatasaray'da sevdiğimiz dostlarımız, hocalarımız, meslektaşlarımız var. Ben de bunu teyit etmek için Galatasaray'da çalışan arkadaşlarımı aradım. Gerçekten Galatasaray'dan ayrıldı mı ayrılmadı mı diye yoksa kıymetlendirmek, değerlendirmek için ben kullanılıyor muyum diye. Onlar da gönderme kararı aldıklarını söylediler. Medeni bir şekilde konuşma gerçekleşti ben de üst birimlerime raporladım durumu kendisini daha önceden tanıdığımı fiziksel özelliklerini potansiyelini raporladım aile kriterlerinin de kulübe uygun olduğunu tespit ettik çünkü ailesi de son derece sağlıklı çocuğa para olarak bakmayan tıpkı Arda'nın ailesi gibi bir aileydi.

"PARA BİLE VERSENİZ İNANMADIKLARI BİR ŞEY SÖYLETEMEZSİNİZ"

Kariyeri kesinlikle Arda gibi şekillenebilir. Mourinho dünyanın en büyük hocalarından biri onun gibi bir devin Yusuf hakkındaki bu söylemleri bana Vitor Pereira'nın Arda hakkındaki söylemlerini hatırlattı. Bunu konuşanların Portekizli olmaları dünya basınında büyük yankı uyandırıyor. Pereira'nın Arda için, "Ben Porto'da 10 sene çalıştım böyle yetenek görmedim" demesi ne kadar kıymetliyse o dönem belki atlanmıştır Mourinho'nun da Yusuf hakkındaki güzel sözleri son derece kıymetli. Avrupalılar böyleler duygu katmıyorlar işin içine yani siz para bile verseniz inanmadıkları bir şeyi söyletemezsiniz onlara.

"TEMİZ BİR SOL AYAĞI VAR; ORTA SAHA KADAR HATTA"

Yusuf bunları hak eden tıpkı Arda gibi bir çocuk onu ben 11-12 yaşında hissettim biraz da hisle alakalı bu sadece futbol oynamakla alakalı değil. Çalışmayı çok sever çok temiz bir sol ayağı var orta saha oyuncuları kadar hatta. Hatta biz aldıktan sonra belli bir süre oynamadı, neden aldırttın gibi eleştirilere de maruz kaldım ben ama antrenmanlıydım Altınordu'dan orada da aynı şey Ravil Tagir için de söylenmişti. Zamanı gelecek, sabredin en iyi performansı verecek demiştik haklı çıktık çok şükür.

"MOURINHO'NUN ADİL DAVRANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

En üst neresiyse onu yakalayabilecek kalitede, iradede, soğukkanlılıkta bir çocuk. Belki şu anda solak bir stoperimizin olmaması onun önünü açtı. Arda'nın önünü de Fenerbahçe'nin 2 sene yarıştan erken kopması açmıştı. Kaliteli oyuncular kaliteli gençlerin gelişimi için çok önemli. Skriniar transferi Yusuf'un gelişimine çok önemli katkı sağlayacaktır. Yusuf bundan sonraki süreçte kenara atılacak bir genç olmadığını gösterdi. Mourinho'nun bundan sonraki süreçte adil davranacağını düşünüyorum. Lyon maçındaki performansını uzun süredir oynamamasına rağmen göstermesi aslında bizim çocuklarımızın ne kadar bu işi sevdiklerini, tutkuyla bağlandıklarını mental olarak eskiye nazaran daha bilinçli olduklarının bir göstergesi. Karşısında oynayan oyuncu da dünyanın sayılı golcülerinden biri Lacazette'ydi. Önü çok açık Yusuf'un birkaç sene içerisinde en uygun, en doğru zamanda onu sanki Premier Lig'de izleyeceğiz gibi hissediyorum.