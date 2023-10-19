Yunusemre Belediyespor, yeni sezona Aydın Yurdumspor deplasmanında başlıyor

Manisa'yı 2. Lig Erkekler Hentbol Ligi'nde temsil eden Yunusemre Belediyespor, yeni sezonun ilk sınavını Aydın Yurdumspor deplasmanında verecek.

Yunusemre Belediyespor'un Erkekler Hentbol 2. Ligi'ndeki grubu ve fikstürü belli oldu. Buna göre mavi-beyazlılar, 6 takımın mücadele edeceği B grubunda yer aldı. Yunusemre Belediyespor grupta, 1922 Salihli GSK, Isparta Belediyespor, Antalya Yiğit Gençlik ve Spor Kulübü, Burdur Gençlik ve Spor Kulübü ve Aydın Yurdumspor ile karşılaşacak. İlk maçını deplasmanda Aydın Yurdumspor ile oynayacak olan Yunusemre Belediyespor, ilk devrede oynayacağı 5 maçın 2'sini evinde, 3'ünü deplasmanda oynayacak. Müsabakalar 4-5 Kasım'da başlayacak. Lige genç bir kadroyla hazırlandıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Hentbol Erkekler A Takımı Antrenörü Vedat Öcal, hedeflerinin bu yıl da Manisa'yı başarıyla temsil etmek olduğunu belirterek, "Geçen sezon Play Off oynayan kadromuzun iskeletini koruyoruz. Altyapı ağırlıklı, genç, koşan, sahada mücadeleyi bırakmayan bir takımla ligde elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu. - MANİSA