Yunusemre Belediyespor'un wushucusu Afra Betül Çetinkaya, Türkiye Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazandı

Yunusemre Belediyespor'un wushucusu Afra Betül Çetinkaya, Sakarya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki gümüş madalya kazanarak Avrupa Şampiyonası vizesini aldı.

Yunusemre Belediyespor'un wushucusu Afra Betül Çetinkaya, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Sakarya'da yapılan Wushu Kung-fu Geleneksel Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden genç sporcu, yang stili tai chi guan ve silahlı formlarda gösterdiği yüksek performans ile iki ikincilik madalyası kazandı. Afra Betül, 14-17 Aralık tarihinde İstanbul'da yapılacak olan 1. Geleneksel Wushu Kung-fu Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Kulüp Başkanı Arif Alkan yaptığı açıklamada, Afra'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 2023 yılını Avrupa madalyası ile kapatmayı hedeflediklerini kaydeden Alkan, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzun Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" diye konuştu. - MANİSA