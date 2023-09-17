Yıldızlar Eskrim Türkiye Şampiyonası Ankara'da Son Buldu

Yıldızlar Eskrim Türkiye Şampiyonası, Ankara'da sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyon, yıldız kadınlar ve erkekler epe kategorilerindeki karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Yıldızlar Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda 28 ilden kılıç branşında 189, flörede 121 ve epede 233 olmak üzere toplam 543 eskrimci madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada kılıçta Duru Ayşe Özgönül ve Furkan Yaman, flörede Rüya Gökkan ve Kıvanç Kırtay, epede ise Nilahsen Erten ve Doruk Erolçevik birinci oldu.