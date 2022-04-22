Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı - Haberler

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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

AA - Ragıp Tekin - Spor
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Nurper Özbar, Esat DanziliTürk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Polen Ünver, Kingdon, Ada Germen, İrem Çor)VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak,...

VAN (AA) - Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Polen Ünver, Kingdon, Ada Germen, İrem Çor)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu)

Setler: 25-23, 11-25, 25-18, 15-25, 9-15

Süre: 113 dakika (28, 20, 27, 23, 15)

Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.

AA / Ragıp Tekin - Spor

Kübra Çalışkan, Burhan Felek, Aslı Kalaç, Van, Spor, Haberler

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