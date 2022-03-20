Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA - Ragıp Tekin - Spor
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Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Seçkin Yener, Mehmet GülVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Tuğba Şenoğlu (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)PTT: Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Tuğba Şenoğlu (Aylin Acar, Buket Gülübay, Meryem Boz)
Ptt : Merve Tanyel, İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Çağla Erdem)
Setler: 25-21, 21-25, 25-16, 25-17
Süre: 96 dakika (26, 26, 21, 23)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, PTT'yi 3-1 yendi.
AA / Ragıp Tekin - Spor