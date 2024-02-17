Üye Girişi
Haberler

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti

Güncelleme:

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 25-21, 28-26 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Maç, Eczacıbaşı Salonu'nda oynandı ve 73 dakika sürdü.

Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta Eczacıbaşı Dynavit evinde karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 25-21, 28-26 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Stevanovic

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin, Emine, Cuttino, Eggleston, Ayçin, Bihter (L), Duygu, Lazovic, Sude

Setler: 3-0 (25-21, 28-25, 25-21)

Süre: 73 dakika (26, 35, 28) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Vodafone Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title