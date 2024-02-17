Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray Daikin'i 25-21, 28-26 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Maç, Eczacıbaşı Salonu'nda oynandı ve 73 dakika sürdü.
Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta Eczacıbaşı Dynavit evinde karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 25-21, 28-26 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Stevanovic
Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin, Emine, Cuttino, Eggleston, Ayçin, Bihter (L), Duygu, Lazovic, Sude
Setler: 3-0 (25-21, 28-25, 25-21)
Süre: 73 dakika (26, 35, 28) - İSTANBUL