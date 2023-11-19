Üstüne basa basa söyledi! Vincenzo Montella, Almanya zaferini tek bir nedene bağladı

Almanya'yı deplasmanda deviren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tarihi galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"KENDİ EVİMİZDE GİBİYDİK"

Maçı değerlendiren teknik adam, "Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten mutluyum. Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. 18 yıldır da yenemiyorduk Almanya'yı. Kazandığımız için gerçekten gururluyum. İnanılmaz güzel bir sonuç aldık. İnsanlarımız için de çok mutluyum. Kendi evimizde gibi oynattılar bizi. Bizim kafamız bir sonraki maçta olacak. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Bunun için hemen çalışmalara başlayacağız. Ama dediğim gibi, taraftarımıza verdikleri destek için de teşekkür ediyorum" dedi.

"FARK YARATAN TAKIM RUHU VE MİLLİYETÇİLİK"

Galibiyeti Türk milletinin savaçsı ruhuna ve milliyetçi kimliğine bağlayan başarılı antrenör, "Bütün detaylara baktığınızda, futbolcuların ruhlarına dokunmak en önemlisi. Bizim futbolcuların ruhu da, Türk milletinin ruhuna sahipler. Bu sadece milli takımla alakalı değil, yüzyıllardan beri önde gelen bir ruhtur bu. Biz bunu sahada gösteriyoruz. Çok çalışıyoruz ve hem de kendileri çok iyi uyguluyorlar. Kendi milliyetçilik duygularını yansıtan bir durumumuz var. Mesela ilk yarıda çok erken bir gol yedik. Ama hiçbir zaman, asla pes etmeyen bir ruh var ya, ondan bahsediyorum. Bizim çocuklarda hepsinde bu var. Onların sayesinde bu sonuçları alabiliyoruz. Teknik ve taktik anlamında, her şeyi bilen ve görebilen oyunculara sahibiz. Asıl fark yaratan takım ruhu ve o milliyetçilik ruhu. Bizim çocuklar, sahada kötü giden anlarda bile ruhlarıyla sahada kendilerini ön plana çıkarabiliyorlar. Çok büyük bir detay bu. Bu milliyetçilik duygularıyla hareket eden futbolcularımla gurur duyuyorum. Çünkü çok önemli bir detay bu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DNA'SINDA OLAN BİR ŞEY BU"

Son olarak rakibin kalitesini vurgulayan Montella, " Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey bu. Hiçbir zaman pes etmeyeceğimizi bugün de vurguladık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadılar ve galibiyeti istediler ve Almanya'yı yendik. Almanya, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda öne çıkan takımlardan biri olacaktır. Biz onları yendik ve çok mutluyuz. 2 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve burada milliyetçilik duygularının ne kadar zirvede yaşandığını biliyorum. O yüzden futbolcularımı böyle görmek ve o ruhu her seferinde sahada yansıtmak çok önemli ve çok gururlandırıcı" şeklinde konuştu.