O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, bu hafta Güney Fransa'da lüks bir yatta romantik bir tatil yaparken görüntülendi. Her yaptıklarıyla olay ünlü çift, magazincilerin de radarındaydı.

SÜRPRİZ ÇİFT

Magazincilerin Ronaldo çiftinin her anını kayıt altına aldıkları esnada başka bir tekne kadraja girdi. Görüntüleri dikkatli izleyenler teknedeki çiftin çıplak olduğunu fark etti. Farkında olmadan kadraja giren çıplak çiftin fotoğraflarını kısa sürede milyonlarca kişi gördü.

İşte o anlardan kareler;