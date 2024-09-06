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O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, eşiyle birlikte Güney Fransa'da tatil yapıyor. Çifti tatil yaptıkları teknede görüntülemek için her fırsatı değerlendiren magazincilerin kadrajına bu sefer ilginç bir görüntü takıldı.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, bu hafta Güney Fransa'da lüks bir yatta romantik bir tatil yaparken görüntülendi. Her yaptıklarıyla olay ünlü çift, magazincilerin de radarındaydı.

SÜRPRİZ ÇİFT

Magazincilerin Ronaldo çiftinin her anını kayıt altına aldıkları esnada başka bir tekne kadraja girdi. Görüntüleri dikkatli izleyenler teknedeki çiftin çıplak olduğunu fark etti. Farkında olmadan kadraja giren çıplak çiftin fotoğraflarını kısa sürede milyonlarca kişi gördü.

İşte o anlardan kareler;

O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

Üstsüz bir şekilde öpüştüler! Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in tatilinden ilginç kareler

O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

O anlarını milyonlar gördü! Ronaldo çiftinin tatilinde kadraja giren çifte dikkat

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Magazin Tatil Dünya Spor

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Yorumlar (4)

Naci Büyükkal:

Dünya'ya ŞERİAT gerekiyor. :(((

31
25
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ARSLANOĞLU Hakan:

40 yıllık yoğurtçu bile böyle kase görmemiştir.

8
3
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SMMM:

harika bir kabak

3
2
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