Uşakspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Uşakspor 7 Mayıs günü sahasında karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 1461 Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile 7 Mayıs günü karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı. Gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK