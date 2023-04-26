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Uşakspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Uşakspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Uşakspor 7 Mayıs günü sahasında karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı.

Uşakspor 7 Mayıs günü sahasında karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 1461 Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Uşakspor, bugün gerçekleştirilen antrenman ile 7 Mayıs günü karşılaşacağı Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı. Gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, pas çalışmalarıyla devam etti. İdman, güç ve taktik çalışmalarıyla son buldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Zonguldak Uşakspor Spor Haberler

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