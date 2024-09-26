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Ünlü futbolcu,18 yaşında ölen oğlunun model arkadaşında aşkı buldu

Ünlü futbolcu,18 yaşında ölen oğlunun model arkadaşında aşkı buldu
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Futbol efsanesi Michael Ballack, 25 yaş genç model Sophia Schneiderhan'la aşk yaşıyor. Çevrelerince olumlu karşılanan ilişkide yaş farkı sorun değil. Ballack, 2021'de 18 yaşındaki oğlu Emilio'yu ATV kazasında kaybetmişti. Oğlunun arkadaşı Sophia ile yakınlaşan Ballack'ın, bu ilişki sayesinde zor dönemini atlattığı belirtiliyor. Çift, sosyal medyada mutlu görüntüler paylaşıyor. Bu birliktelik, Ballack'ın yasından çıkmasına yardımcı olmuş görünüyor.

Ünlü Alman futbolcu Michael Ballack'ın özel hayatı yeniden gündemde. Chelsea ve Bayern Münih gibi büyük kulüplerde forma giyen ve 26 Eylül'de 48 yaşına girecek olan Ballack, kendisinden 25 yaş küçük model Sophia Schneiderhan ile aşk yaşıyor.

Ballack, 2021 yılında 18 yaşındaki oğlu Emilio'yu bir ATV kazasında kaybetmişti. Bu trajik olaydan sonra Ballack'ın, oğlunun yakın arkadaşı olan Sophia ile yakınlaştığı belirtiliyor. Çiftin ilişkisi, yakın çevrelerince olumlu karşılanıyor ve yaş farkının ikisi için de sorun olmadığı ifade ediliyor.

25 yaşındaki Sophia Schneiderhan, Münih doğumlu ancak çocukluğunu Fransa'da geçirmiş bir model. 13 yaşında keşfedilen Sophia, 15 yaşından beri profesyonel olarak modellik yapıyor. Ünlü Alman moda markası Escada ile çalışan model, Instagram'da 129 binden fazla takipçiye sahip.

Çift, son olarak Kuzey Denizi'ndeki Sylt Adası'nda tatil yaparken görüntülendi. Sophia'nın sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Bu ilişki, Ballack'ın oğlunun vefatından sonra yaşadığı zor dönemden çıkmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Çevresindekiler, eski futbolcunun daha mutlu göründüğünü ifade ediyor.

Ballack ve Schneiderhan çifti, özel hayatlarıyla ilgili detayları genellikle gizli tutmayı tercih ediyor. Ancak zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaparak hayranlarına günlük yaşamlarından kesitler sunuyorlar.

Ünlü futbolcu,18 yaşında ölen oğlunun model arkadaşında aşkı buldu

Ünlü futbolcu,18 yaşında ölen oğlunun model arkadaşında aşkı buldu

Ünlü futbolcu,18 yaşında ölen oğlunun model arkadaşında aşkı buldu

Ünlü futbolcu,18 yaşında ölen oğlunun model arkadaşında aşkı buldu

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Michael Ballack 3-sayfa Magazin Almanya Futbol Yaşam Spor Atv

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Yorumlar (1)

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Döviz dışarıya çıkmasın demiş.

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