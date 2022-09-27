Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı Spor Haberleri UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Uluslar A Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda turnuvanın yarı finalinde mücadele edecek. UEFA Uluslar Ligi'nde 25-27 Eylül tarihleri arasında A, B, C ve D Liginde mücadele eden ülkelerin grup aşamasındaki son maçları oynandı. Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, bir sonraki Uluslar Ligi'nde bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanırken, A Ligi'nde 4 grup birincisi şampiyonanın yarı finalinde boy gösterecek. Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Hollanda'nın yer alacağı finaller 14-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Turnuvanın son gününde alınan sonuçlar şöyle: Portekiz: 0 - İspanya: 1 İsviçre: 2 - Çekya: 1 İrlanda Cumhuriyeti: 3 - Ermenistan: 2 Ukrayna: 0 - İskoçya: 0 Arnavutluk: 1 - İzlanda: 1 Norveç: 0 - Sırbistan: 2 İsveç: 1 - Slovenya: 1 Kosova: 5 - Güney Kıbrıs: 1 Yunanistan: 3 - Kuzey İrlanda: 1 (İsmail Yasin Akçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Uluslar Ligi Hırvatistan İspanya Spor Güncel Haberler

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