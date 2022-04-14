UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son dört takım belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda çeyrek final rövanş maçları oynandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, İngiltere'nin Leicester City, İtalya'nın Roma, Hollanda'nın Feyenoord ve Fransa'nın Olimpik Marsilya takımları, yarı final biletini aldı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma, grupta ve çeyrek final ilk maçında olmak üzere iki kez yenildiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 4-0'lık farklı skorla geçerek taraftarının gönlünü aldı.

Olimpik Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının 1-0 kazandığı PAOK maçının 72. dakikasında oyuna girdi.

İlk maçların 28 Nisan, rövanş mücadelelerinin ise 5 Mayıs'ta oynanacağı yarı finalde, Leicester City-Roma ve Feyenoord-Olimpik Marsilya eşleşmeleri gerçekleşti.

Çeyrek final eşleşmelerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

PSV (Hollanda) - Leicester City (İngiltere): 0-0, 1-2

Roma (İtalya)?? - Bodo/Glimt (Norveç): 1-2, 4-0

Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda): 3-3, 1-3

PAOK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2, 0-1