UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 - Maribor: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovenya temsilcisi Maribor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Dzeko'nun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Jug, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 29. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Joshua King, ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 35. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kenardan paslaşarak kullandığı köşe atışının ardından Dusan Tadic'in ortasında ceza sahası içinde Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda kaleci Jug gole izin vermedi. 40. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ceza yayından kafayla ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan İsmail Yüksek topu içeriye çevirdi. Penaltı noktası üzerinde Miha Zajc'ın şutunda top yandan auta çıktı. 41. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında İrfan Can Kahveci'nin yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çeldi. 45. dakikada ceza yayında topla buluşan İsmail Yüksek'in yerden şutunda top rakip savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.