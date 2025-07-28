Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor

4-2'lik Shakhtar Donetsk mağlubiyetinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kanat,stoper, sol bek ve sağ bek transferlerini bitirmek istiyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, savunmadan hücuma kadar birçok bölgeye takviye için temaslarını hızlandırdı.

İşte o isimler;

Listede Avrupa'nın farklı liglerinden dikkat çeken beş isim yer alıyor. Siyah-Beyazlı ekip, Wolfsburg'un Çekyalı sağ kanat oyuncusu Vaclav Cerny ile ilgileniyor. Hücum hattında derinlik yaratmak isteyen Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncu için temas kurdu. Wolfsburg'un satışa sıcak bakabileceği ifade edilirken oyuncunun temsilcisiyle ilk görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın radarındaki bir diğer isim ise Coventry City forması giyen Hollandalı sağ bek Milan van Ewijk. İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Championship ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için 9 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Geçtiğimiz sezon 51 maçta 6 gol atan Van Ewijk, hem savunma hem hücum katkısıyla öne çıkıyor. Beşiktaş'ın yanı sıra Burnley'nin de oyuncuyla ilgilendiği, Coventry'nin 9 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kesinlikle kabul etmeyeceği vurgulanıyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'dan eski öğrencisi Brandon Williams'ı yeniden takıma kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki İngiliz sol bek için Beşiktaş yönetimi ilk resmi teması kurdu. Görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi. Williams, geçtiğimiz sezon Ipswich Town'da kiralık forma giydi. United ile sözleşmesi sona eren oyuncu şu anda serbest statüde. Solskjaer'in, öğrencisinin oyun sistemine uyumu ve gelişimiyle ilgili yönetime olumlu rapor sunduğu aktarıldı. Beşiktaş yönetimi, bu transferi hem yerliyabancı dengesini sağlamak hem de savunmadaki alternatifi artırmak adına öncelik olarak değerlendiriyor.

Savunmaya bir diğer takviye ise Rusya'dan olabilir. Beşiktaş, Zenit forması giyen Brezilyalı genç stoper Robert Renan ile ilgileniyor. 21 yaşındaki oyuncu için kulübü 15 milyon Euro bonservis talep ediyor. Siyah-Beyazlı yönetim, bu rakamı düşürmek ve ödeme planını taksitlendirmek adına Zenit ile pazarlık masasında. Avrupa'nın gelecek vadeden savunmacıları arasında gösterilen Renan, güçlü fiziği ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın sağ bek arayışındaki son aday ise İspanya'dan. La Liga ekiplerinden Valladolid ile küme düşen ve sözleşmesi sona eren Luis Perez Maqueda, Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde. İspanyol sağ bek bonservissiz olarak transfer edilebilecek durumda. Marca'nın haberine göre, Beşiktaş ve Rubin Kazan oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında. 30 yaşındaki Perez, geçen sezon 33 resmi maça çıktı. Kariyerinde 321 müsabakaya çıkan deneyimli oyuncu, 2 gol ve 14 asistlik katkı sundu. Hem maliyeti hem de tecrübesiyle bu transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.