Türkiye-Litvanya
AA - Ali Korkmaz - Spor
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Türkiye-Litvanya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Gürsel AkselHakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder,...
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Türkiye- Litvanya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)
Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun
Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych
AA / Ali Korkmaz - Spor