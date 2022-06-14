Türkiye-Litvanya UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Türkiye-Litvanya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Gürsel AkselHakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa)Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder,... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynanacak Türkiye- Litvanya karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Gürsel Aksel Hakemler: Stephanie Frappart, Mikael Berchebru, Cyril Mugnier (Fransa) Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun Litvanya: Bartkus, Baravykas, Girdvainis, Klimavicius, Barauskas, Lasickas, Megelaitis, Uzela, Milasius, Golubickas, Cernych AA / Ali Korkmaz - Spor Litvanya Türkiye Fransa Spor Haberler

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