Türkiye-Gürcistan maçına doğru

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, milli kaleci Berke Özer'in kamptan izinsiz olarak ayrılmasının kendisinde büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Kocaeli Stadı'ndaki basın toplantısında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.?

Montella, Berke Özer'in milli takım kampından ayrılmasıyla ilgili milli takımdaki aile ortamına büyük önem verdiğini ve bunun bozulmasına izin vermeyeceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Bu futbolcuların arasındaki grupta her zaman bir aile ortamı var diye söylüyoruz, bunu herkes tarafından kabul edildiğini düşünüyoruz. İnanılmaz bir aile ortamı var ve burada olma arzusuyla bunu başarıyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Takım için her şeyimizi ortaya koymalıyız. Beni görevim en iyi futbolcuları seçmek, bu seçimleri yaparken maçtan maça belirlenen stratejilere göre en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. O yüzden bu duruma baktığınızda görevimi yaparken sorumluluğu alıyorum kararlarımızı verirken. Teknik kararlar veriyoruz. Sorumluluğu böyle olaylar olduğunda futbolcular da almalı, sorumluluk sahibi insanlar olarak buradaysak ve ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bu kez maçtan önce kalecilerimizi belirlerken teknik bir seçim olarak böyle karar vermiştim ama yayınladığı açıklamayla alakalı teknik seçime karşı da geldiğini söylemiş oldu. Biz burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz, burada şunu yapamazsınız, geri döndüğümüzde kimseye haber vermeden çıkıp gitmek, terk etmek olmaması gereken şeyler. Bunu yapıyorsanız da maalesef sonuçları oluyor."

"Daha fazla bu konuyu uzatmayacağım çünkü daha önemli konularımız var yarınki maç gibi, final tadında bir maça çıkacağız." sözlerini kullanan Montella, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası kulvarında mücadele veriyoruz. Berke'ye ilk mili davetiyeyi gönderdiğimde ikinci ligde Eyüpspor'da oynuyordu, ABD kampında iki maç oynattım, Lille'e transferi olmamıştı, belki de o performanslar sayesinde böyle bir adım atma fırsatı buldu. Yaptığı açıklamada neredeyse üstü kapalı bizim seçimlerimizin futbolcularımızın geldiği takıma göre olduğunu belirtti. Eğer öyle olsaydı Berke ABD kampında oynayamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki kimsenin oynama garantisi olmayan bir kurumdan bahsediyoruz. Burası milli takım, en iyisi kime o anda o oynuyor. Mert Günok ile konuşup tavsiye alabilirdi, 2012'de ilk kez oynadıktan sonra bir daha oynamak için 7 sene beklemek zorunda kaldı. Şu anda oynamadığı halde son derce profesyonel yaklaşımı var, herkesi destekliyor, ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız, bana olan saygıdan önce gruba karşı saygımız çok önemli. Berke'den de bir beklentim var, çıkıp 'Ben bunları yaptım.' demesini isterim. Kim olursa olsun grubumuzun huzuru ve saygı çok önemli."

"Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız"

Yarın kendilerini zorlu bir rakip beklediğine vurgu yapan Montella, "İnanılmaz gelişen bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Burada yapmamız gereken rakibimiz belirli senaryolar var, maçın başından mı yoksa son dakikalarda mı zorlayacaklar, farklı senaryolara hazırlık yaptık. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu da biliyoruz. Hırsımızla, inancımızla, dünya kupası hedefine ulaşmak istiyoruz. Grupta her maç zor, son maçın ilk yarısında da zorlanmıştık. Gol averajını da sıfırladık bu bizim için çok önemliydi. Yarın elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, yarınki maçın tribün gelirlerinin TFF tarafından Filistin'e bağışlanacağının hatırlatılması üzerine, "İnsanlık namına yapılan her şey takdiri hak ediyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki masum insanların ölümünü izleyebiliyoruz. O yüzden yapabildiğimiz her şeyi yapmak zorundayız." dedi.

İtalyan teknik adam, Kocaeli taraftarlarına da mesaj yollayarak, "Alışkanlıktan dolayı tüm maçları takip ediyoruz ama geçen hafta burada bir maç izledim, atmosferin ne kadar sıcak olabileceğini hayal ediyorum, yarın için sabırsızlanıyoruz. Umarım gelecekte daha fazla maçımız olur. İki futbolcumuz için çok özel bir gece olacak."

Kerem Aktürkoğlu: "Final maçı olarak görüyoruz"

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da kritik bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "İki takım da maçın önemini çok iyi biliyor, final maçı olarak görüyoruz hem biz hem de Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Çok önemli ve anlamlı bir maç gruptaki sonuçları belirleyebilecek bir maç, kazanırsak play-off şansımızın çok daha fazla olacağı, netleşmeye doğru gideceğinin farkındayız. Yüzde yüz motiveyiz. Tamamen bu maçın önemine yönelik çalışmalarımızı yaptık umarım yarın bunu sahaya yansıtırız." ifadelerini kullandı.

Kerem, "Daha önce senin ve diğer futbolcular hakkında da aranızda sorun olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Milli takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Buradaki en baştaki süreçten yeni jenerasyonla birlikte milli takımdaki atmosfer, planlama her şey çok iyi, arkadaşlık çok iyi, sıkıntı yok, zaman zaman böyle şeyler çıkabiliyor ama bizim birbirimizle hiçbir sıkıntımız yok. Güzel bir atmosfer var takım içinde, bu da sahaya sonuç olarak yansıyor, İspanya maçı haricinde gayet güzel ilerlediğimizi düşünüyorum, bu da içerideki arkadaşlığın doğru ve gerçek olduğunu yansıtıyordur. Başka da bir şey yok."

Kerem, "'Neden Can Uzun değil de Kerem Aktürkoğlu forvette oynuyor' eleştirileri de var. Senin düşüncen nedir?" sorusu üzerine şu açıklamada bulundu:

"Hocaya sormuştum, 'Böyle bir soru gelir mi?' diye. Can'la alakalı değil forvet oynamamla alakalı ben memnunum, hocam da memnun ki o yüzden beni oynatıyor. Takıma yardım edeceksem savunmada da oynarım, önemli olan bayrak, mevkinin önemi yok. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu süreçte iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Hocamız geldikten sonraki süreçte forvet kanattaki performansımla 10 gol, 2 asist yaptım, bence güzel bir istatistik, takım için iyi bir istatistik. Ben memnunum, umarım hocam da memnundur. Can çok yetenekli bir futbolcu, bizim kardeşimiz tabii ki onun zamanı gelecektir, benim yerime oynayacağı zaman da olacaktır. Kimsenin yerinin garantisi yok, Can'ın geleceği çok parlak, çok da başarılı olacağını düşünüyorum. Umarım hepimiz milli takımımıza yardımcı oluruz. Önemli olan bayrak."

Milli futbolcu, yarınki maçın tribün gelirlerinin TFF tarafından Filistin'e bağışlanacağının hatırlatılması üzerine, "Bu konuda en başından beri duruşum ve hislerim belli. Bilmiyordum, burada öğrendim, çok teşekkür ederiz hem başkanımıza hem de federasyonumuza. Elimizden ne geliyorsa insan ayırt etmeksizin bir şeyler yapmamız gerekiyor, bu da bir başlangıç olur, inşallah sonunu getirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kocaelili olan Kerem, memleketinde maç oynaması hakkında ise şöyle konuştu:

"Geldiğimde 'Hoş geldiniz' dedim, çünkü ev sahibiyim. Benim şehrim, memleketim, burada çok maç izledim, eski stadyumda daha çok izledim, burada maç oynamamıştım. Tabii ki kendi memleketimde oynamak çok büyük mutluluk. Merih'le de çok büyük baskı yapmıştık 'Kocaeli'de oynayalım.' diye bundan önceki senelerde, bugüne kısmetmiş. Gürcistan maçı gibi önemli önemli bir maçın olması ayrıca mutlu ediyor. Kocaeli tam bir futbol şehri. Milli takımda galiba bir özel maç oynandı, ilk resmi maç olacak. Hem Kocaeli hem de bizler için çok önemli ve anlamlı bir maç olacak. Umarım kazanırız, ben de gol atarsam daha çok mutlu olurum ama önemli olan galibiyet, takımımızın kazanması."