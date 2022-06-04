Türkiye-Faroe Adaları - Haberler

Türkiye-Faroe Adaları UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Türkiye-Faroe Adaları karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi... UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Türkiye- Faroe Adaları karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta) Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu, Enes Ünal Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Askhham, Faero, Joensen, Jonsson, Hasson, Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen AA / Hilmi Sever - Spor Faroe Adaları Türkiye Malta Spor Haberler

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