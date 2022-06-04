Türkiye-Faroe Adaları - Haberler

Türkiye-Faroe Adaları
AA - Hilmi Sever - Spor
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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Türkiye-Faroe Adaları karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi...
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yapılacak Türkiye- Faroe Adaları karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Trustin Farrugia Cann, Luke Portelli, Edward Spiteri (Malta)
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu Halil Dervişoğlu, Enes Ünal
Faroe Adaları: Nielsen, Davidsen, Askhham, Faero, Joensen, Jonsson, Hasson, Gunnar Vatnhamar, Solvi Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen
AA / Hilmi Sever - Spor