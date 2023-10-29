Türkiye Erkek Epe Milli Takımı Avusturya'da bronz madalya kazandı

Avusturya'da düzenlenen Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Epe Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Milli takım çeyrek finalde Ukrayna'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Macaristan'a yenilen milliler, üçüncülük maçında Macaristan-3 takımını yenerek bronz madalya elde etti.

Avusturya'da düzenlenen Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Epe Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Klagenfurt'ta yapılan organizasyonda Kadir Mert Buran, Doruk Erolçevik, Göksu Mert Oran ve Mert Ahmet Koç'tan oluşan milli takım, çeyrek finalde Ukrayna'yı 45-43 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milliler, yarı finalde Macaristan'a 45-37 yenildi. Üçüncülük maçında Macaristan-3 takımını 45-33 yenen ay-yıldızlılar, bronz madalya elde etti.

Organizasyonda dün gerçekleştirilen bireysel karşılaşmalarda yıldız erkekler epede Doruk Erolçevik, bronz madalya almıştı.