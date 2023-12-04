Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü
Manchester City ile Tottenham arasında oynanan karşılaşmada hakemin 90+4. dakikadaki kararı büyük tartışma yarattı. City'nin atağında avantaja bıraktığı pozisyon mutlak gol tehlikesine dönüşünce faulü veren hakem Simon Hooper'a tepki yağdı. Erling Haaland saha içinde hakemin üzerine yürüdü. Bununla yetinmeyen Norveçli golcü dijital ortamda da tepki göstermeye devam etti.
Manchester City ile Tottenham Hotspur arasında 3-3 biten karşılaşmaya hakem Simon Hooper 90+4. dakikada çaldığı düdükle damga vurdu.
HAALAND ÇILGINA DÖNDÜ
Mücadele 3-3 sona ererken karşılaşmanın 90+4. dakikasında Haaland, rakibinden kurtardığı topu Grealish'e yolladı ve takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ancak hakem Simon Hooper avantaja bıraktığı Haaland'ın pozisyonunda Grealish kaleciyle karşı karşıya kalınca faul düdüğü çaldı. Bu karar Manchester City'nin yıldızlarını çıldırttı. Özellikle Haaland çılgına dönerken hakemin üzerine yürüdü.
İşte o anlar: