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Türkiye'de her hafta yaşanan İngiltere'de bir kere yaşandı kıyamet koptu! Haaland çıldırıp hakemin üzerine yürüdü

4 Aralık 2023 10:46 Son Güncelleme: 11:08 Abone Ol

Manchester City ile Tottenham arasında oynanan karşılaşmada hakemin 90+4. dakikadaki kararı büyük tartışma yarattı. City'nin atağında avantaja bıraktığı pozisyon mutlak gol tehlikesine dönüşünce faulü veren hakem Simon Hooper'a tepki yağdı. Erling Haaland saha içinde hakemin üzerine yürüdü. Bununla yetinmeyen Norveçli golcü dijital ortamda da tepki göstermeye devam etti.