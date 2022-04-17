Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 1 ALG Spor: 6

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. haftasında Sivasspor, sahasında lider ALG Spor'a 6-1 yenildi.

4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor Kadın Futbol Takımı, ALG Spor ile karşılaştı. Maçı az sayıda taraftar izledi. İki takım da müsabakaya etkili başladı. Daha sonra konuk takım ALG, 2. dakikada Kristina Bakarandze ile öne geçti. Sivasspor ise golün hemen ardından 4. dakikada Carol'un golüyle skoru eşitledi. Rakibine karşı baskısını artıran ALG, 20 ve 46. dakikada Kipoyi Monique, 33'te İlayda Civelek, 65'te Mariem ve 76'da Thays Ferrer'in golleriyle maçı 6-1 yaptı. Müsabaka 6-1 ALG Spor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi takım bu skorun ardından 16 puanda kalırken, lider ALG Spor ise puanını 50'ye yükseltti.

Diğer yandan Sivasspor ligin 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. - SİVAS