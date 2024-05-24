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TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla takımın hazırlıkları tamamlanacak.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idman, 10'a 10 üç kale maçla sona erdi.

Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

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