Trendyol Süper Lig 14. Hafta Maçları Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlar ve hakemler açıklandı. Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına heyecan yarın, 2 Aralık Cumartesi, 3 Aralık Pazar ve 4 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ve Hatayspor ile de Antalyaspor karşılaşacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile, Galatasaray da deplasmanda Pendikspor ile oynayacak. Beşiktaş ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
Süper Lig'de 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
20.00 A. Hatayspor - Antalyaspor: Yiğit Arslan
20.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Mert Güzenge
19.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Sarper Barış Saka
19.00 Pendikspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan
3 Aralık Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Burak Şeker
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Zorbay Küçük
4 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Sivasspor: Bahattin Şimşek - İSTANBUL