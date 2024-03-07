Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular antrenmanda dinamik ısınma ve çift kale maçla çalıştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Dün izinli olan futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirdi.
Rondo ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.