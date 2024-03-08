Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

Abdullah Avcı, antrenmanı ziyaret eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncularından Petra Pezelj ve Aida Hadzic'e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.