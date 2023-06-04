Trabzonspor'un galibiyeti ve Hamsik'in vedası

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup ederken, Marek Hamsik'in futbol kariyerini sonlandırma kararı ve Trabzonspor'daki son maçı duygusal anlar yaşattı. Hamsik'in son golü ve vedası gazete manşetlerinde yer aldı.

Trabzonspor'un 5-1'lik Corendon Alanyaspor galibiyeti taraftarın yüzünü güldürürken, yıldız oyuncu Marek Hamsik'in Akyazı'daki son maçına çıkması da camiayı hüzne boğdu. Futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Slovak oyuncu, bordo mavili formayla evindeki son dansını gözyaşlarıyla yaptı. Hamsik'in duygu dolu vedası gazete manşetlerinde yer aldı.

Süper Lig'in 37'nci haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u evinde 5-1 farklı mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçı 5 golle koparan bordo mavililer, ligin ilk yarısında deplasmanda 5-0 yenildiği rakibinden rövanşı da aldı.

Kentte yayın yapan gazeteler, Trabzon'da son maçına çıkan yıldız oyuncuyu manşetlerine taşıyarak veda etti. Slovak oyuncunun ayrılığı "Trabzon'dan bir yıldız kaydı, her yer Marek Hamsik'ti", "Efsaneye yakışır veda", "Fırtına, Alanya'da patladı, efsane veda etti", "Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde", "Hamsik'in farklı vedası", "Efsanenin gözyaşları" başlıklarıyla sayfalara taşındı.