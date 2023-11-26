Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Bordo-mavili takımın, Sivasspor maçı kadrosu da belli oldu. Sivas'a giden kafilede, A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı mücadelede dizinden sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır yer almadı.

Trabzonspor'un, Sivasspor maçı kafilesi şöyle:

"Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Tonio Teklic, Paul Onuachu, Enis Destan." - TRABZON