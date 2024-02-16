Trabzonspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Siltaş Yapı Pendikspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.