Trabzonspor Kulübü Kurucu Üyesi Nizamettin Algan son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden 93 yaşındaki Nizamettin Algan, son yolculuğuna uğurlandı. Rahatsızlığı nedeniyle dün vefat eden Algan için kulüp idari binası önünde tören düzenlendi. Algan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan törende, bordo-mavi forma örtülü tabutun başında altyapıdan 2 sporcu bekledi.

93 yaşında hayatını kaybeden Trabzon spor Kulübünün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan'ın cenaze töreni düzenlendi. Algan için yapılan törende konuşan kulüp yöneticileri ve futbolcular, Algan'ın Trabzon spor'a olan katkılarını ve değerlerini vurguladılar.

"İNSANI KENDİSİNE HAYRAN BIRAKIRDI"

Trabzon spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, burada yaptığı konuşmada, Algan'ı sevenlerin kendisine camiada "Dede" diye hitap ettiğini, kendisinin farklı bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi. Algan'ın herkesle farklı düşüncelere sahip olsa da kullandığı üslupla karşısındaki insanı kendisine hayran bıraktığını vurgulayan Sürmen, "Siz bile ayrılırken hayranlıkla onun söylediklerini ilke edinerek Trabzon spor'u yönetmeye veya Trabzon spor'a katkı sağlamaya çalışırsınız. Allah rahmet eylesin." dedi.

"BİZİM HATALARIMIZI DÜZELTİRDİ"

Sürmen, Algan'ın yaşının ilerlemesine rağmen divan başkanı olarak kendisinden aldığı çok büyük dersler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer Trabzon spor'a ufak bir katkımız olduysa onun bize gösterdiği yolda yürümekten dolayı olmuştur. Tüzük konusunda o kadar hassastı ki o ilerlemiş yaşında komisyonlara, bize o tüzüğü okur, bilgi verirdi, bizim hatalarımızı düzeltirdi. Nizamettin ağabeyin bana söylediği bir söz, dedi ki 'Evlat camiaları yücelten başarısı kadar değerlerine saygıdır.'"

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Trabzon spor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da Trabzon spor'un bugünlere gelmesinde Algan'ın çok büyük emekleri olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Kulübün kuruluş yıllarındaki sancılı dönemlerinde çok önemli roller alan Nizamettin amcamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm camiamıza ve aileye başsağlığı diliyorum. Nizamettin abi hepimize çok önemli değerler kattı. Çok önemli fikirler verdi. Çok moralimiz bozuk, nabzımız düşük bir vaziyette yanına ne zaman gitsek çok rahatlamış şekilde geri dönerdik. Çünkü çok farklı bakış açıları vardı. Olayları çok farklı yorumlaması, bize her zaman yol gösterici olmuştur. Kendisine tekrar rahmet diliyorum, tüm ailenin ve camiamızın başı sağ olsun."

TRABZONSPOR'A BAŞARI DİLEDİLER

Konuşmaların ardından Algan için İskenderpaşa Camisi imamı Davut Süer, dua etti. Süer, duasının bir bölümünde, "Bunu da unutmak istemiyorum. Trabzon spor'umuza hayırlı başarılar nasip eyle. Gözlerden, dedikodudan, kötü insanların kötü emellerinden Trabzon spor'umuzu ve 1461'imizi muhafaza eyle. Dualarımızı kabul eyle." ifadelerini kullandı. Törene CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ile altyapı oyuncuları, kulübün yeni ve eski yönetim kurulu üyeleri, eski Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Algan'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"TELEVİZYONUN KARŞISINDA SİZLERE DUA EDİYORUZ"

Algan'ın bordo-mavili bayrağa sarılı tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Öte yandan futbolcular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen, törenin ardından Algan'ın ailesine başsağlığı diledi. Algan'ın yakınları takıma başarı dileyerek "Ölenleri de mutlu edin bizi de çocuğum, televizyonun karşısında sizlere dua ediyoruz." dedi.

"ÜZERİMİZDE ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Algan için öğle vakti İskenderpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cami avlusuna getirilen Algan'ın tabutunun üzerine "Nizamettin Algan 61" yazan Trabzon spor forması konuldu. Cenazeye katılan Ağaoğlu, AA muhabirine, çok önemli bir değeri kaybettiklerini belirterek, Algan'ın fikirleriyle her zaman yol gösteren bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Ağaoğlu, Algan'ın hayatının Trabzon spor'dan ibaret olduğunu aktararak, "Üzerimizde çok büyük emeği var. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, asbaşkan Zeyyat Kafkas, kamu kurum müdürleri, kulübün eski ve yeni yöneticileri, spor camiası, kulübün altyapı oyuncuları, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, aileye başsağlığı diledi. Eski asbaşkan, eski sicil ve divan kurulu başkanı ve en uzun süre görev yapan yöneticiler arasında yer alan Algan'ın tabutu, sevenlerinin omuzları üzerinde cenaze aracına taşındı. Algan'ın cenazesi, Maçka ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.