Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'nci haftasında Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, yardımcı antrenörler yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi. Rondo ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışmaları ile son buldu. Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. Spor Kaynak: AA / Selçuk Kılıç Kayserispor Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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