Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.