Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Şampiyonluk Komisyonu Kararına Tepki Gösterdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararına tepki gösterdi. Başkan Doğan, kararın sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan mahalli ligleri esas aldığını ve Trabzonspor'un başarılarını göz ardı ettiğini belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararına ilişkin, "Karar, öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesi elde edilen şampiyonluklar ile ilgili özel bir komisyon kurulması kararına yönelik yazılı açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararı, öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır. Türkiye'nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor Kulübü olarak, başarıları ve kültürüyle gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır" dedi.

"Oluşturulan komisyonda, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafsızlık ilkesi gereği; adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz."

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