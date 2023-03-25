Hiç beklenmedik isimler! Son şampiyon Trabzonspor'da 10 futbolcunun menajerinden dava

Olağanüstü genel kurulu gerçekleşen Trabzonspor'da, 10 futbolcunun menajerlik şirketinin alacakları nedeniyle kulübe açtığı davalar, 47'nci dönem faaliyet raporuna yansıdı. Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edildiği ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın aday olarak katıldığı kongrede yayımlanan rapora göre, aralarında Marc Bartra, Mahmoud Trezeguet, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör'ün de bulunduğu 10 futbolcunun menajerlik şirketi, alacaklarını icra mahkemesine taşıdı.

BARTRA, TREZEGUET VE DORUKHAN, BATUHAN VE YUSUF'TAN DAVA

Bordo mavili kulübe Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde onayıyla transfer edilen oyunculardan Marc Bartra için 15 milyon TL, Trezeguet için 6 milyon 100 bin, Yusuf Erdoğan için 925 bin TL, Dorukhan Toköz için 737 bin TL, Batuhan Kör için 381 bin TL'lik dava açıldı.

ÖMÜR VE PARMAK'IN MENAJERİ DE DAVA AÇTI

Mali sıkıntı çeken kulübe ayrıca, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın menajerliğini üstlenen Necdet Ergezen ise 7 milyon 545 bin TL'lik alacağına karşılık dava açtı. Menajerlik hizmeti veren şirketlerden Base Soccer Ageny ise 15 Ekim 2022 tarihli senedinin alacağı olan 3 milyon 110 bin TL karşılığında Trabzonspor'a dava açtı.

CORNELIUS'UN DAVASI SÜRÜYOR

Trabzonspor'a alacakları nedeniyle geçmişte dava açan Andreas Cornelius'un davası ise sürerken, 1 milyon 411 bin TL ve 3 milyon 529 bin 721 TL toplam alacağı bulunan menajerine 1 milyon 406 bin TL daha ödeme yapılması gerekiyor.

KOITA'NIN ALACAKLARI BEKLİYOR

Kasımpaşa'ya kiralanan Fode Koita'nın menajerlik şirketinin, 3 milyon 323 bin TL tutarındaki alacağına karşılık Trabzonspor'a açtığı dava da sürüyor.

Trabzonspor'dan alacağı bulunan menajerlerden David Thomas Fenwiick de, 7 milyon 998 bin TL tutarı tahsil etmek için yargıya başvurdu.