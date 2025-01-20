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Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

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Trabzonspor'un Sivasspor 4-0 yendiği maçın 46. dakikasında bordo-mavililerin kazandığı penaltı atışını kUğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı. Uğurcan, Sivasssporlu futbolcuların tepkisi ve teknik direktör Şenol Güneş'in müdahalesiyle bu isteğinden vazgeçti. Topun başına geçen Simon Banza, "Panenka" vuruşu yaptığı penaltıyı kaçırdı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmayı 4-0 kazanırken, ikinci yarının hemen başında ilginç anlar yaşandı.

TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI

Trabzonspor, ilk yarıdaki etkin oyununu ikinci yarının başında da sürdürdü. Bordo-mavililer, 46. dakikada Edin Visca'nın ceza sahasında Tolga Ciğerci'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı.

Trabzon'da olay çıktı! Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

PENALTIYI UĞURCAN ATMAK İSTEDİ, SAHA KARIŞTI

Trabzonspor'un kazandığı penaltı atışını bugün ikinci kez baba olan Karadeniz ekibinin kalecisi Uğurcan Çakır kullanmak isteyince ortalık karıştı. Sivassporlu oyuncuların Uğurcan'a sert tepki gösterdi. Deneyimli eldiven, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de izin vermeyince penaltı atışını kullanmaktan vazgeçti.

Trabzon'da olay çıktı! Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

BANZA PENALTIYI KAÇIRDI

Yaşananların ardından topun başına bordo-mavililerin golcüsü Simon Banza geçti. 49. dakikada atışı kullanan Banza "Panenka" vuruşu denedi ve kaleci Nikolic penaltıyı kurtardı.

Trabzon'da olay çıktı! Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı

ŞENOL GÜNEŞ'TEN POZİSYON İÇİN AÇIKLAMA: KEŞKE OLMASAYDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından penaltı atışında yaşananlarla ilgili konuştu. Güneş, "İkinci yarının ilk maçıydı, iyi başladık. Taraftarın beklediği güzel oyun ve iyi sonuç sahaya yansıdı. Daha dikkatli olmamız gereken yerler var, kazanırken ders çıkarmak çok önemli. Bütün oyuncular mutlu oldu, hepimizi mutlu ettiler. Herkese keyif verdi oyuncular. İkinci yarının başındaki penaltı pozisyonu birtakım anlayışlarımızı yıktı, keşke öyle bir şey olmasaydı. Ambiyansın öyle olması doğru değil. Uğurcan aslında gitmezdi ama taraftar isteyince gitti. Banza'nın da dikkati dağıldı. Ekstra işlere soyunmalıyız ama anlayışımızı da bozmamalıyız" dedi.

Trabzon'da olay çıktı: Uğurcan Çakır penaltı kullanmak isteyince saha bir anda karıştı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

Trabzonspor, sivasa 4 koydu ondan bahset admin efendi.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme42
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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Bir kalecinin penaltı kullanması ahlaksızca ve alçakça bir durum. Rakibe saygısızlık.

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

seneye galatasarayın yedek kalesicisi olacak orada bol bol penaltı atar

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