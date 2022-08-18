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Tokat haberleri! Tokat'ta Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat haberleri! Tokat'ta Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı

Spor Haberleri

Tokat haberleri... Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nın 6. etabı başladı.

Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nın 6. etabı başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın ilk gününde gençler, U17 ve U15 kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Bir birinden çekişmeli geçen yol yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Sporcu, antrenör ve hakem olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışlar 3 gün sürecek. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Tokat Spor Haberler

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