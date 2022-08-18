Tokat haberleri! Tokat'ta Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası başladı Spor Haberleri Tokat haberleri... Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nın 6. etabı başladı. Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nın 6. etabı başladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonanın ilk gününde gençler, U17 ve U15 kadınlar kategorilerinde yarışlar yapıldı. Bir birinden çekişmeli geçen yol yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Sporcu, antrenör ve hakem olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışlar 3 gün sürecek. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Tokat Spor Haberler

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