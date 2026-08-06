Fink: Yapılan Transferlerden Memnunum, Çalışmalar Devam Ediyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, şu ana kadar yapılan 6 transferden de memnun olduğunu, eksik mevkilere alınacak oyuncuların ise kısa sürede takıma kazandırılması adına çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Samsunspor'da görev yapan Alman teknik direktör Thorsten Fink, yeni sezondan umutlu olduğunu dile getirdi. Giden futbolcuların yerini yeni transferlerle doldurmaya devam ettiklerini ifade eden Fink, "Geçirmiş olduğumuz sezon öncesi kampıyla alakalı çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Çünkü takım halinde çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik ve çok önemli, iyi maçlar çıkardığımızı söyleyebilirim. Genel anlamda takım halinde çok iyi bir sezon öncesi kampı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Geçen sene buraya geldiğimde aslında kanat pozisyonunda da bazı sıkıntılar yaşamıştık. Bu nedenle geride 3'lü stoperle oynamayı tercih etmiştik. Yunus Emre, Ali Diabate ve Toni Borevkovic hala bizimle, takımla birlikte çalışıyor. Kulübümüzün belirlemiş olduğu bir yol var. O yol da açıkçası takımı biraz daha gençleştirmeye yönelikti. Uzun vadede aslında doğru bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Eksik olan bölgelere gerek başkanımız gerek Fuat Çapa çalışmalarına devam ediyor. En kısa sürede de transferler gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün, her şey olabilir son dakikaya kadar. Bu sebepten dolayı sağlık kontrolünden geçmediği ve resmiyet kazanmadığı müddetçe gelecek olan transferlerle alakalı bir yorum yapmam doğru olmaz" dedi.

"Genel itibarıyla 4-2-3-1 dizilişiyle oynayacağız"

Geçen sezon bazı maçlara 3 stoperli çıkması hatırlatılan Fink, "Hangi formasyonda oynayacağımızla alakalı açıkçası çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Her sistemde oynayabilmemiz lazım. Felsefemiz her zaman aynı olacak. Oyunu domine eden, topa sahip olan, aynı zamanda da rakibe baskı uygulayan bir takım olmamız gerekiyor ki bu bizim en önemli kimliğimiz olacaktır. Genel itibarıyla 4-2-3-1 dizilişinde oynayacağımızı söyleyebilirim taktiksel anlamda. Geriden oyun kurduğumuzda bazen bunu sağ bekle, bazen sol bekimizle, bazen de orta sahamızı geriye çekerek oyun kurulumunu yapacağız. Hangi formasyon ve oyun biçimiyle oynayacağımız o günün şartlarına ve maçın gidişatına bağlı olarak değişebilir" diye konuştu.

"Başka transferler de yapacağız"

Transfer çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Thorsten Fink, "Yeni gelen transferler bizler için çok önemli. Türk yetenekleri de takıma kazandırmak önemliydi. Biz onları gelişigüzel bir şekilde takıma almadık. Onları en iyi şekilde analiz ederek takımımıza ve sistemimize uygun olup olmadıklarına bakarak transfer ettik. Karakterleri de önemli. Tüm bunları araştırıp oyuncuları aramıza kattık. Bazı oyuncuların sistemimizi anlaması biraz zaman alabilir. Yapılan transferlerden memnunum. Daha fazla transfer çalışması gerçekleştireceğiz. Başka transferler de yapacağız" şeklinde konuştu.

"Elliot Watt'ın cezasını düşürmek için uğraşıyoruz"

Transfer olmadan önce geçen sezon oynadığı takımındaki ceza nedeniyle 4 maçta görev alamayacak olan yeni transfer Elliot Watt'ın durumunu da değerlendiren Thorsten Fink, "Ligde ilk maçımız olan Göztepe mücadelesiyle alakalı Elliot Watt'ın oynayamama durumu var. Büyük ihtimal ilk maçta olmayacak. Watt, lider olması için transfer ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kaç maç oynamayacağına bakacağız. Cezasının daha fazla olmaması için de kulübümüz çalışmalarını devam ettiriyor. Geçen seneden oynadığı takımdan kalan bir cezası var. Onun dışında geçen seneden sistemimizi bilen bir takımımız var. Logi, Joe, Yunus Emre, Makoumbou, Emre Kılınç, Elayis gibi oyuncularımız var. Biraz daha ezber oyun becerilerimizi geliştirip oyunumuzu ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sekongo transferi takım kimliğini oluşturmada önemliydi"

Fransa Lig 2'den transfer edilen Antoine Sekongo'nun yeni sezondaki oyun kimliğinde büyük önem taşıdığına vurgu yapan Fink, ayrıca şunları aktardı:

"Sekongo transferi nedeniyle ayrıca mutluyum. Başkanımızın geliştirdiği bir proje dahilinde transfer gerçekleşti. Dunkerque'den yetişen genç bir oyuncuyu aldık. Carlo Holse'nin yerine transferi gerçekleştirdik. Takımdaki ilk yılı olacak. Sekongo'ya yapılan daha iyi teklifler vardı ama Samsunspor'a getirdiğimiz için mutluyum. Bizim adımıza çok stratejik ve önemli bir transfer olduğunu söyleyebilirim. Kimliğimizi oluşturmak adına doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum."

"Salah gibi oyuncuları alamayız"

Genç ve potansiyelli oyuncuları takıma kazandırdıklarını da dile getiren Fink, "Bu sene biz Avrupa'da oynamayacağız, sadece lige odaklanacağız ve tekrardan Avrupa'ya gitmek için mücadelemizi ortaya koyacağız. Belki ilk 4 için bir şeyler söyleyemeyebiliriz. Yani 'İlk 4 için savaşacağız' diyemeyebiliriz ama her şeyden önce oynamış olduğumuz futboldan keyif almamız gerekiyor. Taraftarımıza da kesinlikle güzel bir futbol izletmemiz gerekiyor. Hatta stadyuma geldiklerinde 'Ne iyi bir takımımız var, ne iyi ofansif anlamda futbol oynayan bir takımımız var' dedirtebilmemiz lazım. Bu sebepten dolayı da güzel bir futbol izletmek istiyoruz. Elbette ki biz Muhammed Salah gibi oyuncuları alamayız. Zaten bu, felsefemizde var olmayan bir şey. Genç oyuncuları alacak olursanız, özellikle bu bölgeyi çok iyi bilen veya özünde buralı olan, Fatih Kaya gibi, sanırım babaannesi de Samsunlu olan buna benzer oyuncuları alırsanız uzun vadede doğru işler yaptığınızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı