TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz: Türkün ok ve yaydaki gücünü Güney Kore’de göstereceğiz

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, "Türk okçuluğu dünyada kabul görmüş bir marka. Türk yayı, Türk okçuluğu, tarihte atalarımızdan aldığımız bu mirası yine en yukarıya taşımak, Türkün okla, yayla olan bilinen gücünü göstermek amacımız. 2000'li yıllara geldiğimizde halen biz varız zaten. Bunu da taçlandırmak üzere girdiğimiz her müsabakada sporcularımızın başarılarını takip ediyoruz ve onlara güveniyoruz. Orada da zirvede yer alacaklarını ve bunu başaracaklarını kendilerine biz söylüyoruz. Biz de o anlamda çok ümitliyiz" dedi.

Güney Kore'de 30 Ekim - 4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Geleneksel Okçuluk Müsabakası'na hazırlanan Geleneksel Türk Okçuluğu Milli Takımı, ikinci etap çalışmalarını İstanbul'da tamamladı. Okçular Vakfı'ndaki kampın ardından Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, Okçular Vakfı Başkan Vekili Mehmet Fatih Kalender, TGTOF Takımlardan Sorumlu Başantrenörü Ufuk Uslu, TGTOF Antrenörü Murat Ertuğrul ile milli sporcular Sena Keçeci, İbrahim Afraziloğlu, Nihan Kıvrak ve Lütfi Eymen Ay, zorlu organizasyon öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Kore'deki uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını en üstte dalgalandırmayı hedeflediklerini belirten TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, milli sporcuların hem fiziksel hem de psikolojik olarak yoğun bir çalışma takviminden geçtiğini söyledi. Toksöz, "Ekim ayı sonunda Güney Kore'de gerçekleştirilecek uluslararası müsabaka için Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Ulusal Takımımızın burada kampını gerçekleştiriyoruz. İlk kampımızı yaklaşık bir ay önce Amasya'da gerçekleştirmiştik. Bu ikinci kampımız oluyor. Yaklaşık 5 gün süren yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor sporcularımız. Bir sonraki kampımız ise müsabakadan önce olacak. Son kampımızı da oradan inşallah yapıp sporcularımızı Güney Kore'ye uğurlayacağız. Türk bayrağını, Türk okçuluğunu her zaman olduğu gibi en üstte, en yukarıya taşımak için sporcularımız burada yoğun bir çaba gösteriyorlar. Yaylarını geriyorlar, oklarını atıyorlar. Günlük çok yoğun bir çalışma takvimleri var. Zihinsel ve psikolojik olarak hazırlıklarını burada takip ediyoruz. İlgili uzman hocalarımız burada. Yemekleri, bütün çalışma takvimleri, çalışma sistemleriyle birlikte inşallah Güney Kore'de güzel bir başarıya imza atacaklarını umuyoruz" diye konuştu.

'TÜRK OKÇULUĞU DÜNYADA KABUL GÖRMÜŞ BİR MARKA'

Güney Kore'deki müsabakalar öncesi milli takımdan oldukça ümitli olduklarını belirten Başkan Cengiz Toksöz, "Geçen yıllarda da olduğu gibi işte Dünya Göçebe Oyunları'nda aldığımız madalyalar var, Güney Kore'de gerçekleştirilen müsabakada alınan madalyalar var. Bu sene de daha iddialı bir şekilde federasyon takımımız mücadelesini sürdürecek. Türk okçuluğu dünyada kabul görmüş bir marka. Türk yayı, Türk okçuluğu, tarihte atalarımızdan aldığımız bu mirası yine en yukarıya taşımak, Türkün okla, yayla olan bilinen gücünü göstermek amacımız. 2000'li yıllara geldiğimizde halen biz varız zaten. Bunu da taçlandırmak üzere girdiğimiz her müsabakada sporcularımızın başarılarını takip ediyoruz ve onlara güveniyoruz. Orada da zirvede yer alacaklarını ve bunu başaracaklarını kendilerine biz söylüyoruz. Biz de o anlamda çok ümitliyiz. Ben buradan tüm sporcularımıza, teknik ekibimize başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

'DOĞRU YÜKLEMELERLE İNŞALLAH SONUCA ULAŞACAĞIZ'

Sporcuların ilk günden bu yana gösterdiği gelişimi yakından takip ettiklerini ifade eden Cengiz Toksöz, mental ve fiziksel hazırlıkların pozitif yansımalarını sahada gördüklerini kaydetti. Toksöz, "Hocalarımızdan aldığımız ilk gün son gün raporlarında yukarıya doğru bir ivme var. Çünkü kendi kulüplerinde attıkları okların çok üstünde talim yapıyorlar, ok atıyorlar. Bunun da tabii ki etkilerini, pozitif yansımalarını görüyoruz. Günün sonunda yine onlarla beraberiz, biz de buradayız. Değerlendirme yapacağız. Bu anlamda da gördüğümüz, bildiğimiz bize gelen raporlarda ivme yukarıya doğru gidiyor. İnşallah psikolojik olarak da mental olarak da bunları hazırlamamız gerekiyor. Uzman hocalarımız mental olarak da bunun çalışmasını yapıyorlar. Bir taraftan sportif anlamda, bir taraftan psikolojik anlamda doğru yüklemelerle inşallah sonuca ulaşacağız" dedi.

OKÇULAR VAKFI BAŞKAN VEKİLİ KALENDER: ORADAN BAŞARIYLA DÖNECEĞİZ

Milli sporcuların Güney Kore'deki uluslararası müsabakadan başarıyla döneceğine inandıklarını söyleyen Okçular Vakfı Başkan Vekili Mehmet Fatih Kalender, "Okçular Vakfı olarak Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu'nu tesislerimizde ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çok heyecanlı bence. Çünkü ikinci kampları ve ilkler her zaman çok kıymetli. Daha özveri ve gayretle buralara geldiler. Bundan sonra da inşallah çok daha iyi noktalara gelecekler. Uluslararası bir takım, bunun altında tabii çok ciddi bir emek var. Okçular Vakfı, Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu ve Başkanımız Cengiz Bey'in bu noktada çok büyük bir gayret sarf ettiğini biliyoruz. Bunu başarmaları bizi gururlandırıyor. Okçular Vakfı olarak zaten biz bunların gelişmesi, ilelebet Türkiye'de yaygınlaşması ve geleneksel sporların sahalarda görünür hale gelmesi amaçlarımızdan bir tanesi. Bu noktada da bizi çok gururlandırıyor. Okçular Vakfı da vizyon ve hedefine ulaşmış oluyor. Çünkü sahada milli ve manevi değerlerine hakim bir sporcunun kendi geleneksel değerleri için mücadele ettiğini görmek bizim için gurur verici. Başta bunun için Hüseyin Topbaş Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mütevelli heyette bulunan Necmeddin Bilal Erdoğan Bey'in de bu konuda Dünya Etnospor Birliği Başkanı olarak çok fazla destekleri bulunmakta. Onun için ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Güney Kore'nin dünya okçuluğunda her zaman bir lider olduğunu ve bu noktada okçuluğa verdiği önemi herkes biliyor. Fakat biz artık Güney Kore ile birlikte birçok faaliyet de yürütüyoruz hem dünya geleneksel okçuluk adına hem de müsabakalarda ciddi yarışlar veriyoruz. Hem olimpikte hem de gelenekselde Güney Kore ile birçok kez eşleşiyoruz. Güney Kore'de dünyadaki müsabaka yapılması önemli. İnşallah biz de oradan başarıyla döneceğiz" yorumlarında bulundu.

TGTOF BAŞANTRENÖRÜ USLU: GÜNEY KORE'DE ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDECEĞİZ

Güney Kore'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getiren Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Takımlardan Sorumlu Başantrenörü Ufuk Uslu, "Bir haftadır Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin yadigarı Okçular Vakfı'nda kamptayız. Bu kamp sürecinde gerçekten çok yorulduk ama çok şey kazandık. Aynı zamanda burada çok eğlenceli zaman geçirdik. İnşallah sporcularımızın da buradan en yüksek fayda ile ayrıldıklarını düşünüyoruz. Yaklaşık 40 gün sonra Güney Kore'de bir yarışma düzenlenecek. Geleneksel Türk okçuluğunun Dünya Kupası minvalinde bir yarışma olacak bu. Şu an zaten yaptığımız kampın da çalışması oraya yönelik. Bundan sonra bir kampımız daha olacak. O kampta da sporcularımız bir haftalık bir süre kampta böyle bir tempoyla çalışmalar yapacak ve ondan sonra da inşallah Güney Kore'de ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz" dedi.

'BAYRAĞIMIZI KÜRSÜYE TAŞIYACAĞIZ'

Hedeflerinin bireysel derecelerde ilk üçü kapatmak ve her iki takımla da şampiyonluğa ulaşmak olduğunu vurgulayan Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"Takımımız Türkiye'nin enlerinden oluşan bir takım. Buraya varana kadar arkadaşlarımız çokça seçmeye tabi tutuldular. En son seçmeden kalan toplam 3 bin sporcunun arasından seçilen ilk 10 kişiyi aldık buraya. Bunun neticesinde de madalyalar inşallah hedefimiz ilk üçleri kapatmak olacak. Takım babında da burada uygulama biraz farklı Türkiye'den. İki takım katılacak. İki takımın da hedefi inşallah şampiyonluk olacak ve bayrağımızı kürsüye taşıyacağız inşallah."

TFTOF ANTRENÖRÜ MURAT ERTUĞRUL: KADIN VE ERKEK TAKIMLARINDA ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUZ

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Takımlardan Sorumlu Antrenör Murat Ertuğrul, Güney Kore'de hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde çift şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Ertuğrul, "Sporcularımız bir haftalık süreci iyi değerlendirdi. Teknik taktik anlamda olsun, zihinsel antrenmanlar konusunda olsun ve yüklenmeler konusunda ciddi kazanım sağladılar. Ayrıyeten bizim sporumuz dikkat ve odak sporu olduğu için devamlı dikkat dağıtıcı unsurlarla da onu pekiştirdik. Bu da bizim zihinsel olarak müsabakalara daha hazır hale gelmemizi olanak sağladı. Biz 5 kadın ve 5 erkek Türkiye'den en deneyimli sporcuları seçtik. Hedefimiz şampiyonluk. İki kürsüde de kadın ve erkek olarak takımlarda şampiyonluk bekliyoruz. Enlerin buluştuğu bir kamp oldu. Gençlerden 16 yaşında sporcularımız var. Gençlerimizin bu minvalde spora yatkınlıkları da bizi ayrıyeten onurlandırdı ve gururlandırdı" dedi.

SENA KEÇECİ: GÜZEL BİR ŞEKİLDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Milli sporcu Sena Keçeci, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, Güney Kore'deki müsabakalarda hem madalyalarla hem de sporcu duruşlarıyla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Keçeci, "Yaklaşık bir haftadır buradayız, çok yoğun ve zorlayıcı bir kamp dönemi oldu. Hepimiz sınırlarımızı görmüş ve zorlamış olduk. Antrenörlerimiz de bizimle hep çok ilgilendi. Eksiklerimizi bize söylediler, geliştirmeye çalıştık. İnşallah biraz daha vaktimiz var yarışmaya. Çok daha güzel hazırlanmaya devam edeceğiz. Hepimizin gönlünde madalya almak, derece almak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek var. Hem sporcu olarak hem de çizginin dışında ahlakımızla, duruşumuzla diğer ülkelerden katılan sporcularla kurduğumuz ilişkiyle güzel bir şekilde Türkiye'yi temsil etmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

İBRAHİM AFRAZİLOĞLU: ALLAH'IN İZNİYLE EN ZİRVEYİ OYNAYACAĞIZ

Tek hedeflerinin zirveye çıkıp ay-yıldızlı bayrağı en yukarıda dalgalandırmak olduğunu ifade eden milli sporcu İbrahim Afraziloğlu, "Verimli bir kamp süreci geçirdik takım arkadaşlarımızla birlikte. Güney Kore için hazırlık kapsamında hocalarımızın direktifleri doğrultusunda güzel bir antrenman geçirdiğimizi düşünüyorum. Şu an için her şey çok güzel. Her zaman Allah'ın izniyle en zirveyi oynayacağız. Elimizden geldiğince ay-yıldızlı bayrağı yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

NİHAN KIVRAK: ÜLKEMİZİ, DİNİMİZİ VE BAYRAĞIMIZI TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

İstanbul'daki yoğun ve verimli kamp dönemini tamamladıklarını belirterek, Güney Kore'deki organizasyonda milli ve manevi değerleri en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyleyen Milli sporcu Nihan Kıvrak, "Kore uluslararası yarışması için İstanbul'da kamptayız. Bugün kampın son günü. Güzel bir hafta geçirdik. Yoğun ve yorucuydu ancak geliştirici oldu, çok eğlenceli oldu bir yandan da. Kore'de kendimizden çok ülkemizi, dinimizi ve bayrağımızı temsil etmek istiyoruz. Allah bizlere nasip etsin" yorumlarında bulundu.

LÜTFİ EYMEN AY: TEK BEKLENTİM BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK

Takımın en genç ismi 16 yaşındaki milli sporcu Lütfi Eymen Ay, yoğun geçen kamp sürecinde tecrübeli isimlerden çok şey öğrendiğini belirterek, Kore'deki tek hedefinin ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunu söyledi. Lütfi Eymen Ay, "Bu konuda takımın en genci olmak, burada herkesten tecrübe kapıyorum. Hocalarımız sağ olsunlar, diğer sporculardan, normal şartlarda kazanamayacağım kadar önemli deneyimler aldım. Kampın son günüydü. Biraz yorucuydu ama kondisyonumuzu artırmaya yönelik olduğu için çok olumlu yönde etkiledi. Güney Kore'de benim asıl amacım, tek beklentim orada bayrağımızı dalgalandırmak. Buradaki herkesin asıl amacı o" dedi.

Güney Kore'de ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek 10 kişilik Geleneksel Türk Okçuluğu Milli Takımı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

KADIN SPORCULAR: Sena Keçeci, Havvanur Uzun, Nihan Kıvrak, Ayşegül Demirbağ Çalışkan, Sevgi Duran

ERKEK SPORCULAR: İbrahim Afraziloğlu, Lütfi Eymen Ay, Fatih Çalışkan, Cem Uzun, Furkan Doğru

Kaynak: Demirören Haber Ajansı