TFF, yabancı kuralında değişikliğe gidilmediğini açıkladı İlk 11'de 8 oyuncu oynatılmasına ve en fazla 14 yabancı oyuncunun müsabaka listesinde bulundurulmasına devam edilecekTFF 1'inci Lig'de de bir önceki sezonda geçerli olan kural devam edecek- Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranı yüzde 40 olarak belirlendiİSTANBUL, -... İlk 11'de 8 oyuncu oynatılmasına ve en fazla 14 yabancı oyuncunun müsabaka listesinde bulundurulmasına devam edilecek TFF 1'inci Lig'de de bir önceki sezonda geçerli olan kural devam edecek - Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranı yüzde 40 olarak belirlendi İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geride kalan sezonda olduğu gibi önümüzdeki sezon da ilk 11'de 8 yabancı oynatılabileceğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. TFF 1'inci Lig'deki kulüpler de bir önceki sezonda olduğu gibi 8 yabancı oyuncu için lisans alabilecek ve en fazla 5 yabancıyı aynı anda sahada bulundurabilecek. Ayrıca 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranı da yüzde 40 olarak belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının başlangıcında kulüpleri temsilen bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, federasyona kulüplerin görüş ile önerilerini ileterek başarılar diledi. Daha sonra TFF Yönetim Kurulu, kendi arasında yaptığı değerlendirmeler sonucunda şu kararları aldı: "1. 2022 - 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine, TFF 1. Ligde ise yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, bir önceki sezondaki şekli ile uygulanarak, sözleşmesi devam eden futbolcular dahil 8 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek, lisans alabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 7 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine karar verilmiştir. 2. TFF Yönetim Kurulu; 2022-2023 sezonu için ilan edilecek Takım Harcama Limitlerindeki kabul edilebilir sapma oranını %40 olarak belirlemiştir. Ayrıca; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti belirleme maddesinde, Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili Takım Harcama Limitinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 3. A Milli Takımımızın, Lüksemburg ile 22 Eylül Perşembe günü oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacaktır." Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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