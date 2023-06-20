TFF'nin darphanesi PFDK !..

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 4 Ağustos 2022-13 Haziran 2023 tarihleri arasında futbol disiplin talimatlarına aykırı davranan 125 profesyonel takıma ceza yağdırdı.

PFDK, takımlara Türk futbol tarihinin en büyük cezasını kesti, toplam 49 milyon 717 bin 350 TL fatura çıktı

- Cezalarda 5 milyon 892 bin 700 TL ile en önde Fenerbahçe

- İkinci Beşiktaş 5 milyon 280 bin TL ödedi

- Teknik adamlar arasında 156 bin TL ile Jesus en fazla ceza alan isim oldu

- İkinci Şenol Güneş'e 104 bin TL'lik fatura çıktı

- En agresif başkan Dursun Aydın Özbek toplamda 370 bin TL ile cezalandırıldı

- 2'nciliği 300'er bin TL ile Ali Koç ve Ali Çamlı paylaştı

- 128 profesyonel takım içerisinde 125 takım toplam 49 milyon 717 bin 350 TL ceza yerken, 2'nci Lig'den Nazilli Belediyespor ve 3'üncü Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşıspor ve Malatya Arguvanspor hiç ceza yemedi

- Süper Lig'de en az ceza yiyen takım ise 50 bin TL ile İstanbulspor oldu

Ercan ATA- Alper ŞAŞMAZ / ANKARA,- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 4 Ağustos 2022-13 Haziran 2023 tarihleri arasında yapmış olduğu 68 toplantıda futbol disiplin talimatlarına aykırı davranan, 125 profesyonel takıma ceza yağdırdı. 128 profesyonel takım içerisinde 125 takım toplam 49 milyon 717 bin 350 TL ceza yerken, üç takım ceza almadan sezonu tamamladı. 2'nci Lig takımlarından Nazilli Belediyespor, 3'üncü Lig'de ise Beyoğlu Yeni Çarşıspor ve Malatya Arguvanspor hiç ceza yemeyen kulüpler oldu.

PFDK, Spor Toto Süper Lig'de disiplin talimatlarına aykırı davranan 19 takıma, 34 milyon 543 bin 750 TL, Spor Toto 1'inci Lig'de 19 takıma 6 milyon 700 bin TL, 2'nci Lig'de yer alan 39 takımdan 38'ine 5 milyon 519 bin TL, 3'üncü Lig'de yer alan 51 takımdan 49'una 2 milyon 954 bin 600 TL ceza keserek rekor kırdı.