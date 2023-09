SPOR BtcTurk yeniden Türkiye Milli Futbol Takımları ana sponsoru oldu

BtcTurk yeniden Türkiye Milli Futbol Takımları ana sponsoru oldu

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile olan Kadın ve Erkek Milli Takımlar ile eMilli Takımlar ana sponsorluk anlaşmasını 4 yıllığına uzattı.

Dünyada milli takımlara sponsor olan ilk Bitcoin ve kripto para platformu olan BtcTurk, Türkiye Milli Futbol Takımları'nın dört yıl süreyle yeniden ana sponsoru oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması lansmanına; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Erkek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay, Kadın ve Erkek A Milli Takım oyuncuları ile eMilli Takım oyuncuları katıldı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ: İŞ BİRLİĞİNİ 4 YIL DAHA UZATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak konuşmasına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dün akşam bize inanılmaz bir mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en içten şekilde tebrik etmek istiyorum. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Tek tek herkesi kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bugün 2020 yılından bu yana Milli Futbol Takımları ve eMilli Takımımızın ana sponsoru olan BtcTurk ile yol arkadaşlığımızı 4 yıl daha uzattığımızı duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Büyük işler, önemli atılımlar; ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir.' Bizim de Futbol Federasyonu olarak büyük hedeflerimiz var. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzu daha ileriye taşımak için birçok önemli çalışma yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların hedeflediğimiz sonuçları vermesi noktasında en önemli destekçilerimiz arasında sponsorlarımız yer alıyor. İlk göreve geldiğimizden bu yana sponsorluk gelirlerimizde kayda değer bir artış sağladık. Bu süreçte önemli anlaşmalar yaptık. Yerli ve global markaların desteği ile gücümüze güç kattık. 11 yeni sponsorumuzla sözleşmelerimizi yenilerken, yeni sponsorluk anlaşmaları imzaladık." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMASININ FUTBOLUMUZA BÜYÜK GÜÇ VE SİNERJİ KATACAĞINA İNANIYORUM"

BtcTurk'ün, yeniledikleri anlaşma ile Türk futboluna desteğini büyüterek sürdürmeye devam edeceğinin altını çizen Büyükekşi, "Birçok kez federasyon olarak sponsorlarımızı sadece bir iş ortağı olarak değil, yol arkadaşı olarak gördüğümüzü dile getirmiştim. Bize göre bu yol arkadaşlığında iki tarafın da kazanması gerekiyor. Biz sponsorlarımızın desteğiyle hem maddi hem de manevi olarak gücümüze güç katarken, elde ettiğimiz başarılarla sponsorlarımızı gururlandırmak ve markalarına değer katmak istiyoruz. BtcTurk de Türk futbolunu hak ettiği yere taşıma çabamızda bizim en önemli yol arkadaşlarımızdan biri konumunda... BtcTurk ilk sponsorluk dönemimizde futbolumuz için birçok önemli projeye imza attı. Şanlı Cumhuriyetimizin ve köklü Federasyonumuzun 100. yılında, 'Hep dahası var' diyerek bu sene 10. yılını kutlayan BtcTurk ile yaptığımız iş birliğinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Futbolumuzda daha fazlasını istiyoruz. Daha büyük ve kalıcı başarılar hedefliyoruz. Biz de Futbol Federasyonu olarak futbolumuzda daha fazlasını istiyoruz, daha büyük ve kalıcı başarılar hedefliyoruz. Bu anlamda BtcTurk ile yaptığımız sponsorluk anlaşmasının futbolumuza büyük güç ve sinerji katacağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin global piyasadaki güçlü bir markası olan BtcTurk'un 10. yılını kutlarken, nice başarılı 10 yıllar diliyorum" diye konuştu.

"ERKEK A MİLLİ TAKIMIMIZIN ERMENİSTAN'I YENEREK EURO 2024 HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM"

Erkek ve Kadın A Milli Takımları'nın önümüzdeki günlerde çok önemli sınavlara çıkacaklarını hatırlatan başkan Büyükekşi, "Erkek A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Eylül'de Eskişehir'de Ermenistan ile karşılaşacak. Grubunda lider durumdaki Ay Yıldızlı takımımızın ilk maçta mağlup ettiği rakibini Eskişehir'de mağlup etmeyi başararak Euro 2024 hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. Millilerimiz daha sonra grubunda deplasmanda Hırvatistan, Adana'da Letonya ve yine deplasmanda Galler ile oynayacağı maçlarla eleme grubunu tamamlayacak. İnşallah hocamızın gayretleri ve futbolcularımızın güzel oyunuyla emeklerimizin karşılığını alıp grubumuzu lider olarak tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG'DE YER ALAN KULÜPLERİMİZİN KADIN FUTBOLUNA BÜYÜK ÖNEM VERMESİ GEREKİYOR"

UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden kadın A Milli Kadın Futbol Takımı'nın B Ligi'ne yükselmek için eylül ayında önemli maçlar oynayacağını belirten Büyükekşi, "C Ligi'nde ilk maçına çıkacağını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Millilerimiz 22 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile 26 Eylül'de ise Elazığ'da Litvanya ile oynayacak. Kadın Milli Takımımız FIFA tarafından Aralık ayında açıklanan dünya sıralamasında Ekim ayından itibaren en fazla puan toplayan takım oldu. ve 3 basamak birden yükseldi. Kadın A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ne de Gürcistan maçıyla iyi bir başlangıç yaparak B Ligi'ne yükselme hedefine ulaşacağına inanıyor ve bu yolda teknik heyetimiz ve futbolcularımıza başarılar diliyorum. Geçtiğimiz ay Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası'nı izledik. Müthiş bir şölen yaşandı. Her bir maçı binlerce futbolsever takip ederken taraftar rekorları kırıldı. Turnuvayı yaklaşık 1.8 milyon biletli seyirci izledi. Ben de final maçını yerinde izledim. 80 bin kişinin stadı doldurduğu ortamda İngiltere ve İspanya final oynadı. Biz de Federasyon olarak kadın futbolunu çok önemsiyor ve gelişimi için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah yaptığımız çalışmalar önümüzdeki yıllarda meyvelerini verecek ve dünya sıralamasında daha iyi noktaya geleceğimize inanıyorum. Ancak başta Süper Lig'de yer alan kulüplerimizin kadın futboluna büyük önem vermesi gerekiyor. Süper Lig'de yer alan kulüplerimizden şu anda 5-6 tanesinin kadın futbol takımı varken diğerlerinin maalesef kadın futbol takımı yok. Onların da bu konuda mutlaka çalışma içerisinde olup kadın futboluna destek vermesi gerekiyor. Aynı şekilde özellikle taraftarlarımızın kadın futboluna destek için tribünleri doldurmaya davet ediyorum. Kadın A Milli Takımımızın 26 Eylül'de Elazığ'da oynayacağı Litvanya maçında tüm Elazığlı hemşerilerimizi, futbolseverleri maçı tribünden izlemeye davet ediyorum" dedi.

"KISA ZAMANDA ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE EDEN EMİLLİ TAKIMIMIZ YAKIN ZAMANDA DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAKTIR"

eMilli Takımının dünyanın en önemli takımları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Büyükekşi, "Son olarak FIFAe Nations Cup 2023'te ülkemizi temsil eden eMilli Takımımız çok iyi maçlar çıkardığı turnuvaya son 16 turunda şanssız bir şekilde veda etmek zorunda kaldı. Ama biz eMilli Takımızın yakın zamanda daha büyük başarılara imza atarak ülkemizi gururlandıracaklarına inanıyoruz. Bu doğrultuda BtcTurk ile yenilediğimiz sponsorluk anlaşmasının hem Kadın ve Erkek Milli Takımlarımız hem de eMilli Takımımız için hayırlı olmasını diliyor, bu anlaşmanın büyük başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlerin huzurunda BtcTurk CEO'su Sayın Özgür Güneri ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Buradan Kadın ve Erkek A Milli Takımlarımızın teknik heyet ve futbolcularına önümüzdeki başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

BTCTURK CEO'SU ÖZGÜR GÜNERİ: BU İŞ BİRLİĞİNİ ARTTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ

Milli takımlara destek olmaya devam edeceklerini ifade eden BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, "Bizim için gurur verici bir imza töreni. Önümüzdeki 4 yıl boyuncu, kadın ve erkek milli takımları ile emilli takımımıza destek olmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliği, 2020 yılında pandeminin çok yoğun geçtiği günlerden bugünlere geldi. Bunun dışında biz spora yatırım yapan en önemli markalardan bir tanesiyiz. Kadın ve erkek voleybol milli takımlarımız, aynı şekilde yaz ve kış olimpiyatlarına katılan sporcularımız olmak üzere birçok alanda sponsorluklarımız var. Bu vesileyle kadın voleybol takımımızı da yeniden tebrik ediyorum. Bize büyük gurur yaşattılar. Biz gelecek dönem Türk futbolunun geleceğine, gelişimine, imajına ve markasına TFF ile beraber ciddi bir katkı sağlamayı umut ediyoruz. İmzamızın özünde aslında o var. Bugüne kadar TFF ile güzel bir iş birliği gerçekleştirdik. Önümüzdeki 4 yıl boyunca da umut ediyorum ki bu iş birliğini arttırarak sürdüreceğiz. Bir yandan da onların başarılarına omuz omuza ortak olmayı hedefliyoruz" dedi.

"BTC OLARAK TÜRK SPORUNA, TÜRK HALKINA KARŞI BİR SORUMLULUĞUMUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Yeni neslin birçok alanda yanında olmak gibi bir hedefleri olduğuna dikkat çeken Güneri, şu ifadeleri kullandı:

"Btc olarak Türk sporuna, Türk halkına karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda yeni nesil finansal hizmetler kuruluşu olarak, yeni neslin birçok alanda yanında olmak gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla bu yıldan yıla değişen ya da başarıya odaklı bir iş birliği stratejisi değil. 4 yıl aslında hiç kısa bir zaman değil. Geçmiş yılları da düşünecek olursak 2020 yılından itibaren 2027 yılına kadar milli takımların sponsoru olarak devam ediyoruz. Burada bizim için öncelikli kriter, Türk futbolunun imajının, markasının daha da gelişmesi. Çıkartacağı yeni yeteneklerle, kazanacağı başarılarla çok daha ileri noktaya gitmesi. Kısa vadeli beklentilerden ziyade, uzun vadeli bir iş birliği olarak değerlendirdiğimiz için 4 yıllık bir anlaşma bizim için çok olumlu oldu."

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ KIRAGASI: ANLAŞMASININ HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Anlaşmanın taraflara hayırlı olması temennisinde bulunan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, şu şekilde konuştu:

"Son 10 senedir hayatımızda olan ve sektörde adından söz ettiren BtcTurk ile yapılacak çok projemiz gidilecek çok deplasmanımız var. 1971 yılından bu güne varlığını bildiğimiz ancak son 3 sezondur bilinirliğin arttığı kadın futbolu, son zamanlarda BtcTurk'ün kullandığı, "Biz hem çok eski, hem de çok yeniyiz" söylemi ile örtüşmektedir. Ülkemizde kadın futbolu olarak hem çok eski bir maziye sahibiz hem de ortaya çıkan fırsatlar açısından çok yeniyiz. Son kadınlar Dünya Kupası'nda gördük ki kadın futbol sektörü taraftar, yapılan yatırımlar, ilgi ve fırsatların doğması ile hızla büyüyor. İlk kez 32 takımın mücadele ettiği, 64 maçın izlendiği, seyirci rekorlarının kırıldığı; takımların fiziksel ve taktiksel açıdan hazır bulunuşluklarının en üst seviyede takip edildiği bir kupa organizasyonu oldu. Bu yükseliş, artan farkındalık, toplumsal değişim, iyi rol modeller, eşitlik mücadelesi ve uluslararası turnuvaların kalitesi ile daha da ivme kazanacak şekilde yoluna devam ediyor. İspanya - İngiltere final maçını 83,500 kişi stattan izlerken, Avustralya - İngiltere yarı final maçını 11,5 milyon Avustralyalı televizyondan izleyerek ülke rekorunu kırdı ve bu müsabaka tarihlerindeki en yüksek izlenme rekoruna ulaşan spor yayını oldu. İspanya hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya kupasını kazanan ikinci ülke oldu. Son dünya kupası, küresel spor müsabakalarından elde edilen ikinci en yüksek gelir olan 900 milyon dolar ile spor sektöründe ki bakış açılarını değiştirdi. Tüm maçları stadyumlarda yaklaşık 2 milyon taraftar takip etti. Elimizde fırsatlarla dolu bir ürün bulunmakta. Bu değerli ürünü belli mitlere takılı kalmadan, önyargıları bir tarafa bırakıp, kıymetli ürünü vitrine çıkartmalıyız. Yeni dünya düzeninde göründüğünüz kadar varsınız. Bu nedenle yapılacak her adımda proaktif şekilde bilgi akışını sağlamalıyız. Kadın A Milli Takımımız 22 Eylül'de Gürcistan deplasmanında, Uluslar Liginde ilk resmi maçına çıkacak. 26 Eylül Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Litvanya ile karşılaşacak. Bu maçlar ile birlikte en büyük hedefimiz B ligine yükselmek ve gidebildiğimiz kadar yukarılara bu oyunu taşımak. Bizleri yeni dünya düzenindeki yeniliklerle tanıştıran BtcTurk anlaşmasının hayırlı olmasını temenni ediyorum."

KUNTZ: ELEME GRUBUNDAN ÇIKIP ALMANYA'DA DA BAŞARILI BİR SONUÇ ELDE ETMEK İSTİYORUZ

Anlaşmanın iki tarafa da kazanımlar getireceğini söyleyen A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ise "BtcTurk'un spora angaje olmasını çok olumlu buluyorum. Bu bizim için de çok faydalı olacak. Bu sponsorluk anlaşması ile hem Erkek hem Kadın hem de eMilli Takımımız bir çatı altında toplandı. Hepimizin bir çatı altında olmamız ve bu çatı altında başarılara koşmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben BtcTurk'un Almanya'da da belli başarılara imza attığını kendi gözlerimle gördüm. Ben Almanya'da eşofmanlarım ile dolaştığımda eşofmanımın üzerinde BtcTurk'ü gördüklerinde bu nedir diye soruyorlar. Ben de bir kripto alım satım borsası olduğunu söylüyorum. Özellikle futbolcu arkadaşlarım 'Demek ki onlarda futbola sponsor oluyorlar. Bravo.' diyorlar. Sözleşme süresinin 4 yıl olmasını çok etkileyici buluyorum. 4 yıl hem BtcTurk tarafına hem de TFF tarafına derin bir güven olduğunu gösteriyor. Bu güveni de tabi ki desteklemek ve artırmak istiyoruz. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile beraber A Milli Takım'dan genç ve yıldız takımlara kadar böyle bir güven oluşturmak istiyoruz. Şimdi Kazımcan ve Bertuğ ile 21 Yaş altından A Milli Takıma futbolcu taşımış olduk. Onlara bu güveni gösterdik. Güven derken bizim de seyircilerimizin bize olan güvenini sürdürmemiz gerekiyor. O yüzden de eleme grubundan çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz ki bu güveni boşa çıkarmayalım. Güven demişken konu otomatik olarak Kadın Voleybol Takımına da geliyor. Çünkü orada yabancı bir meslektaşım takımın başında ondan önce de yıllarca yine bir yabancı meslektaşım takım koçuydu. Şimdi büyük bir başarı kazandılar. Dolayısıyla yabancı hocalara güven duyulabilir diye düşünüyorum. Sanırım Necla hocayla birlikte Vargas ailesine şunu sormamız gerekiyor: 'Vargas'ın futbol oynayan bir kız kardeşi var mı?' Belki erkek kardeşi de vardır. Çünkü Avrupa şampiyonası için şansımızı yükseltir. Bu doğrultuda Filenin Sultanları'nı tebrik ediyorum. BtcTurk'un armasını göğsümüzde taşımak da bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

ATALAY: TÜRK FUTBOLUNUN VE TÜRK EFUTBOLUNUN GELECEĞİ PARLAK VE BU ORTAKLIKLA DAHA DA PARLAK OLACAK

eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay ise Kadın, Erkek A Milli ve eMilli Takımlar teknik direktörleri olarak, Türk futbolu ve eFutbolu daha da büyütmek ve uluslararası arenada başarılar elde etmek için büyük çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Atalay, "Futbol, bir oyunun ötesinde bir tutkudur. Futbol, milletimiz için de büyük bir tutkudur. BtcTurk'ün desteğiyle, bu tutkuyu daha da büyütmek ve ekosistemimizi uluslararası alanda daha da yükseltmek istiyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi, sadece futbol ve eFutbol için değil, aynı zamanda kripto para dünyası için de bir kazanç olacak. İki alanın bir araya gelmesi, strateji, rekabet ve inanç açısından büyük bir fırsat sunuyor. Bugün burada BtcTurk ile yaptığımız iş birliği, futbolun ve Blockchain teknolojisinin ortak bir vizyonun etrafında bir araya gelmesini sağlayabilir. Bu teknolojik gelişme, kulüplerimiz, sporcularımız ve taraftarlarımız için daha fazla güvence, teknolojik gelişme ve gelecekteki projeler için de ilham kaynağı olabilir. BtcTurk'e, bu büyük adımı atmamıza yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Sizlerin de desteği ve tutkusuyla, bu işbirliğinin başarılı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Türk futbolunun ve Türk eFutbolunun geleceği parlak ve bu ortaklıkla daha da parlak olacak." dedi.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve BtcTurk CEO'su Özgür Güneri sponsorluk anlaşmasına dair imzaları attı. Büyükekşi, Güneri'ye 10 numaralı Milli Takım forması hediye etti