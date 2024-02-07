TFF, depremde hayatını kaybeden futbolcuları anma paylaşımı yaptı

- TFF: "Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni" şarkısının müziği eşliğinde depremde hayatını kaybeden futbolcular ve antrenörlerin isimleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde aramızdan ayrılan, Türk futbol ailesinin her bir değerli üyesini özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.