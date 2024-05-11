TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İzmir Valisi'ni ziyaret etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban'ı ziyaret etti. Ziyarette TFF yöneticileri ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkan Vekili de yer aldı. Başkan Büyükekşi, Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve hediye olarak bir milli takım forması takdim etti.
Türkiye Futbsol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi İzmeir Valisi Dr Sütleyeman Elban'ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, TFF Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan Vekili Talat Papatya da yer aldı.
Misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Büyükekşi, ziyaretin sonunda kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu ve İzmir'i simgeleyen 35 numaralı bir A Milli Takım forması takdim etti. - İZMİR