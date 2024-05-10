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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Engelli futbolunda dünyada söz sahibi ülkelerin en başında geliyoruz

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Engelliler Haftası için yayımladığı mesajında engelli futbolunda dünyada söz sahibi ülkelerin en başında gelmenin onurunu yaşadıklarını belirtti. Büyükekşi, engelli bireylerin hayata katılımlarının sağlanması ve spora teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Engelliler Haftası için yayımladığı mesajında "Engelli futbolunda dünyada söz sahibi ülkelerin en başında gelmenin onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda, engelli bireylerin hayata katılımlarının sağlanması, standartlarının yükseltilmesi, spora teşvik edilmesi ve yaşanan sorunlara ortak çözümler aranmasını çok önemsediğini vurgulayan Büyükekşi, "Engelliler Haftası'nı zihinlerdeki engelleri kaldırıp empati kurmak, engelli vatandaşlarımız için sürekli daha iyisini aramak, toplumsal farkındalığı artırmak, hayata ve spora katılımlarını sağlamak açısından bir fırsat olarak görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Yapılan iş birliklerine dikkati çeken Büyükekşi, mesajında şunları kaydetti:

"2006 yılında TFF bünyesinde oluşturulan, FIFA ve UEFA'ya bağlı ülkeler arasında ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Engelliler Koordinasyon Kurulumuzun, Bedensel, İşitme, Görme Engelli ve Özel Sporcular Federasyonları ile iş birliğinin meyvelerini topluyoruz. Ayırt etmeksizin 7'den 70'e herkese bu güzel oyunun ulaştırılması misyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi ve 'Futbol Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla ekilen tohumların sporcularımızın ellerinde madalya ve kupaya dönüşmesini kıvançla izliyoruz. Müthiş azim ve mücadeleyle ilham kaynağı olan Ampute, Down Sendromlular, Sesi Görenler (Görme Engelliler) ve İşitme Engelliler Milli Takımlarımızın başarılarını ayakta alkışlıyoruz."

Çıtayı her zaman en üste koyan bir federasyon olduklarını da dile getiren Büyükekşi, "Stratejik iş birliği yaptığımız, her geçen yıl desteğimizi daha da artırdığımız federasyonlarımızla birlikte engelli futbolunda dünyada söz sahibi ülkelerin en başında gelmenin onurunu yaşıyoruz. Çıtayı hep en üste koyan bir federasyon olarak bu başarılarımızın katlanarak büyüyeceğine inanıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de müthiş azim ve mücadeleyle ilham kaynağı olan engelli sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Engelliler Haftası'nı kutlayan Büyükekşi, mesajını şu şekilde tamamladı:

"10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, başta ay-yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan, her biri başarı hikayesinin tek başına kahramanı olan sporcularımız olmak üzere, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Spor

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