TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TFF'nin Riva'daki tesislerindeki toplantıda konuşan Başkan Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası kura çekimi nedeniyle ABD'de bulundukları dönemde yaşananları üzülerek takip ettiklerini söyledi. Hacıosmanoğlu, "Orada Allah'ın yardımıyla çekmiş olduğumuz kurada gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Umudumuz daha çok arttı. Üzüntümüz; dünyanın öteki ucunda biz bu milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar milli duyguları yaşayamamamıza sebep oldular. Bu kadar basit olmamalı. Bizim güzide takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken nasıl gurur duyuyorsak tüm takımların aynı şekilde Türk Milli Takımımız söz konusu olduğunda bu duyguyu yaşaması gerekir diye düşünüyorum. Kişisel kavgalar milli duyguların önüne geçmemeli. Şahsım ve yönetimim adına hiçbir zaman 'burada 3 sene daha kalalım, 5 sene daha kalalım' düşüncemiz olmadı, olmayacak. Seçime 12 gün kala karar verdik, Allah nasip etti. Türk futboluna hizmet etmek için arkadaşlarımızla yola çıktık. İlkemiz şuydu. Şeffaf, adil, adaletli ve herkese eşit mesafede olmak. Bugüne kadar bunu arkadaşlarımızla başardık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

Kulüplerin kendilerini eski yönetimlerle karıştırmaması gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim, 'bu camia güçlü, şu güçlü, iyi geçinelim, 3 gün fazla kalalım' düşüncemiz hiç olmadı, olmazda. Görüştüğümüz zaman şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki kulüp başkanları da paylaştı. Üçüncü Lig ile Süper Lig arasında bizde fark olmadı hepsine aynı değeri verdik. Buradaki amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda hiçbir arkadaşımızın burada durma niyeti yok. Yıllardır Türk futbolunun sorunları kapı arkasına süpürüldü. Burada öyle rezil kararlar alındı, öyle suçlar örtbas edildi ki, geldiğimiz noktada bunların tüm sorumlusu bu iradesizliktir. Toplumun desteğiyle çocukların yarınları için temiz futbol bırakma sorumluluğunu taşıyoruz. Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için, takımlarımızın emeklerinin karşılığını sahada alması için. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İradesi, Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif cezalar veriyoruz. Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum; cesur, cesaretli, titiz şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarma mücadelesinden dolayı."

"Futbol ailesi içinde operasyonlar derinleştikçe panik havası esmeye başlıyor"

İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolda yürütülen bahis operasyonlarının ardından bazı kesimlerin rahatsız olduğunu ve panik yaşadıklarını söyledi. Panik havasının, bu kesimlerin açıklamalarına ve tavırlarına yansıdığını anlatan Hacıosmanoğlu, şunları aktardı:

"Üzülerek görüyorum ki, futbol ailesi içinde operasyonlar derinleştikçe panik havası esmeye başlıyor. Bunu da yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Ne yansırsa yansısın, girdiğimiz bu yolda tırnak kadar müsamaha göstermeyeceğiz. Bu süreç kesintiye uğradığı ve engellemeler söz konusu olduğu zaman, inanın buna taviz vermeden koltuklardan kalkacak iradeye sahip insanlarız. Bizim güzide kulüplerimizle asla kavgamız olamaz. Etik olarak da bize yakışmaz. Biz kulüp değiliz. Türk futbol ailesini yönetmeye görev verilmişiz. Ailenin kendi arasında kavga etmesini de tasvip etmiyoruz. Tarihin en şeffaf, en adaletli yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkesle aynı hoşgörüyle, titizlikle görüşüyoruz. Tarafsız yaklaşımımız sayesinde gelen arkadaşlar giderken memnun ayrılıyor."

"Derbide serzenişte bulunması gereken Fenerbahçe"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarının sarı-kırmızılıların aksine sarı-lacivertliler aleyhine olduğunu savundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile derbiden sonra görüştüklerini anlatan Hacıosmanoğlu, "Galatasaray kulüp başkanımız ve başkanvekilimiz geldiler, görüştük. Dursun abi diyorum, Abdullah kardeşimize kardeşim diyorum. Mutlu bir şekilde buradan ayrıldılar. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var; hakem sarı kartı göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken bana göre Fenerbahçe. Sekiz kişiyle atak yaparken hakem oyunu durdurup yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Sonucu etkileyecek çok fazla şey gördük. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. Hakem maç sonuna etki etmemiş. Ama algı ve yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılmayacağını kulüplerin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Konuşma içinde söylediğim gibi biz, doğruları yapmakla yükümlüyüz. Allah bize, yanlış yapmayı nasip etmesin." ifadelerini kullandı.

"Temizlik harekatı, hakemleri travmaya uğrattı"

İbrahim Hacıosmanoğlu, temizlik harekatının hakemler üzerinde olumsuz etki ettiğini buna karşın son dönemde eskiye göre daha iyi maçlar yönetildiğini vurguladı. Bahis soruşturmasının ardından hakemlerin travma yaşadığını söyleyen Hacıosmanoğlu şunları kaydetti:

"Türk futbolunda bu temizlik harekatı başladıktan sonra hakemler büyük travmaya uğradı. 150'ydi, bugün 22 tedbirli daha sevk edildi. Son 2 haftada insanlar şikayette bulunuyor ama 3-4 haftadır hakemler iyi maç yönetiyor. Futbol ailesi destek vermesi gerekirken kişisel çıkarlarla bunlara köstek olmanın Türk futbolunun geleceği açısından hayırlı olacağını düşünmüyorum. Talihsiz açıklamalar. Hakem Trabzon bölgesi hakemi. Maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular bunu söyleyebilir, kıbleleri kiminin belli değil ama yöneticilerin bu konuşmalara dikkat etmesi lazım. O maçta, maç hakemi maçın sonucuna etki etmedi. Bu cümleler Türk futboluna katkı sağlamaz. Kişiselleştirmeden kamuoyunun bilmesini istiyorum. Galatasaray Kulübünün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi' diyor. 'Onun hakemliği bitti, Yasin Kol'un bitmedi' diyor. Onların pozisyonları bir değil. Kaldı ki, bu mesajların kamuoyuna katkı sağlamayacağına inanıyorum. Bu konulara MHK karar veriyor ama geçen sene Beşiktaş-Galatasaray maçında Arda Kardeşler'in hakemliği benim için bitmişti zaten. Bu konuşmalara girmenin futbola hiçbir faydası yok. Kulüplerle dostluklarımız bakidir. Düşmanlığımız yok öyle bir şansımız da yok. Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum, onlara saygı duyuyorum, taraftarlara da çok saygı duyuyorum. Olimpiyatta bizi ayakta alkışladıklarını da unutmuyorum. O gün nasılsak bugün de aynıyız. Herkese eşit mesafedeyiz, bu sözü verdik. Bunu yerine getiremezsek bu koltuklarda oturmayız."

"Bize baskı yapılamayacağını kamuoyu biliyor"

İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüplerin federasyona gelerek kendilerine baskı yapamayacağını söyledi.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile karşılaşacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Bugün burada Galatasaray Kulübünden bahsettik. Şampiyonlar Ligi'nde maçları var. İnsanlar diyebilir, 'maç öncesinde neden kulüp ismi verdiniz' diye. Kamuoyunun bilmesinde fayda var. Dünya Kupası'na 24 sene sonra katılmaya yaklaşmışken, o duyguları, bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım. Bugün Monaco'da olmam gerekiyordu. Dursun abinin eşi, eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Bu açıklamaların kendilerine de Türk futboluna da faydası yok. Ben Liverpool eski Liverpool değil dedim, onları yendiler. İnanıyorum ki, bugün de kazanacaklar. Üstün başarılar diliyorum. Bize baskı yapılamayacağını kamuoyu biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Allah bize yanlışı nasip etmesin. Biz layıkıyla görev yapamayacağımızı anladığımızda görevi bırakırız. " değerlendirmesinde bulundu.

"Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar"

Hacıosmanoğlu, bir gazetecinin "konuşmalarınızda hangi kulübü kastediyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda dostluk mesajları veriyorlar. Abi-kardeş diyoruz, beraber hizmet edeceğiz Türk futboluna diyoruz. Kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar. O zaman elbette bizim de vereceğimiz bir cevap var."

Bahis operasyonunun artarak devam edeceğini anlatan Hacıosmanoğlu, şunları aktardı:

"Makam mevki bizim için önemli değil. Kurullarımızda çalışıyorsa bunu yapanlar, onları da sevk edeceğiz. Bunun bir sırası var. Bakanlık üzerinden Spor Toto'dan alıyoruz. Sizin bahsettiğiniz doneler bize gelmedi. Geldiği zaman gereği yapılacak. Görev tanısı ne olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Federasyon uhdesindeki görevine bakıyoruz. Gözlemci, temsilci, antrenör, masör, menajer olan etabın bilgileri henüz gelmedi. Gelince sevklerin nasıl yapılacağını hep beraber göreceğiz. Ben insan hatalarını kabul ediyorum VAR'ı etmiyorum dedim. VAR'da sağlıklı karar vermek zorundasınız dedim. Kulüp başkanları federasyona gelecek elbette. Biz seçildiğimiz gün kapımızı açtık. Şeffaf, adil olacağız dedik. Sadece profesyonel kulüp başkanları değil amatörler de dahil. Sabah 9-5 mesai yapıyoruz. Arayan buyursun gelsin dedik. Randevuyla çalışmıyoruz. Yanlışları diyalog ile düzelteceğiz."

"Benim Trump'ım Türkiye'de"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittiğini söyledi.

Erdoğan'ın Türk futbolunun temizliği için sonsuz irade gösterdiğini anlatan Hacıosmanoğlu, "Kura çekiminde herkes Donald Trump ile fotoğraf çektirmeye gitti. Ben de 'kimsenin yanına fotoğraf için gitmem, denk gelirse bakarız' dedim. Benim Trump'ım Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun izinden gidiyoruz. Bu konuda da sonsuz iradesi var. Desteği bizim için çok önemli. Hiçbir illegal yola başvurmadık. Zaten çıldırarak başkanlıktan ayrıldım." dedi.

Türk futbolundaki bahis operasyonunun dünyada takdir gördüğünü anlatan Hacıosmanoğlu, "Keşke herkesle otursak son 40 yılda Türk futbolunda yaşanan ahlaksızlıkları ortaya koysak ve tam manada temizlense. Başlattığımız hareket dünyada takdir görüyor. Birçok federasyon bu konuda bizden yardım istiyor. Bu dalga umut ediyorum buradan Avrupa'ya, Avrupa'dan da dünyaya dağılır. Dünya futbolunda temizlik hareketi başlatmış oluruz. Milyar dolarların döndüğü bir bahis düzeninden bahsediyoruz. Devlet yetkilileri söylüyor; 'şuradan-buradan tehdit geliyor, korumalarınızı artıralım' diye. Biz tek geziyoruz. Alacağımız nefes sayılı. Allah 'adam gibi yaşa o süreyi' diyor. Biz de onu yapıyoruz. Umarım bu temizlik operasyonu bundan sonrakilere örnek olur. Taraftarlar takımlarını destekliyor. Anadolu'da köyünde çalışıyor maç seyretmeye gidiyor harçlıklarıyla. Güzide Anadolu kulüpleri şampiyon olmak isteyen 4 büyüğün figüranı değil. UEFA'da olmaz da o zaman Bakanlardan karar çıkaralım her sene şu takım şampiyon olacak diye diğerleri de ona göre para harcasın. Yazık değil mi Anadolu takımlarına?" diye konuştu.

"Yayıncı kuruluşumuza yorumların hesabını soracağız"

Yayıncı kuruluştaki hakem kararlarıyla ilgili yapılan yorumlara da tepki gösteren İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medyadakiler ahlak sınırlarını zorlayıcı yorumlar yapıyorlar. Yayıncı kuruluşumuz var orada yayın yapanlar güç devşirmesi yapıyor. Aynı pozisyonlarla ilgili söylediklerine bakın. Onları da uyardım. Gereğini yapmazlarsa, bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde ihale var, hesabını soracağız. Anadolu takımlarını küçümseyerek yorumlar yapmasınlar adil ve adaletli olsunlar. Ünlü eski hakemimiz yorum yapıyor aynı program içinde 2 aynı pozisyonu yorumluyor. Ne oluyorsa, telefon mu geliyor? Aynı program içinde 'böyle olmamıştı, şöyle olmuştu' diyor."