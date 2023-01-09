TFF Başkanı Büyükekşi, B takımı projesini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "2023-24 sezonunda birinci hedefimiz akademi projesi. Süper Lig ekiplerine akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. Onları da 3 ligde başlatacağız. Akademiden yetişen çocuklar B takımında profesyonel yapıp, daha sonra Süper Lig takımlarına yükselmenin, düşmenin olacağı sadece kendi oynadığı ligde olmayacağı bir model planlıyoruz" dedi.

Winter League Convention 2023 organizasyonu için Antalya'ya gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri Antalya programının ardından Alanya'ya gelerek Corendon Alanya spor Kulübü'nü ziyaret etti. Kulüp binası girişinde Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, kulüp binası lobisinde bulunan televizyonda yayınlanan Hasan Çavuşoğlu'nun yaptığı maçların görüntülerini izledi. Ardından toplantı odasına geçen heyet burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmaların ardından Hasan Çavuşoğlu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye üzerinde isminin bulunduğu Alanyaspor forması hediye etti.