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TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda play-off eşleşmeleri belli oldu

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TFF 2. Lig'de 38. hafta maçları tamamlandı ve play-off eşleşmeleri belirlendi. Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ve Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Kastamonuspor ve Vanspor FK ise play-off finaline yükseldi.

TFF 2. Lig'de 2023-2024 sezonunda play-off eşleşmeleri belli oldu.

TFF 2. Lig'de 38. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Amed Sportif Faaliyetler ile Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, sezonu lider tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Gruplarında sezonu ikinci tamamlayan Kastamonuspor ile Vanspor FK play-off finaline yükseldi.

Play-off'larda eşleşmeler şöyle oluştu:

Kırmızı Grup

Iğdır FK - İskenderunspor

24 Erzincanspor - Menemen FK

Beyaz Grup

Bucaspor 1928 - Ankaraspor

1461 Trabzon FK - Yeni Mersin İdmanyurdu

TFF 2. Lig Play-Off tarihleri

1. Tur: 9 Mayıs Perşembe

2. Tur 1. Maçlar: 13 Mayıs Pazartesi

2. Tur 2. Maçlar: 17 Mayıs Cuma

3. Tur 1. Maçlar: 22 Mayıs Çarşamba

3. Tur 2. Maçlar: 27 Mayıs Pazartesi

Final: 2 Haziran Pazar - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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